Son Dakika Haberleri: Sürat Motosikleti Önce Bir Yayaya Daha Sonra Duraktakilere Çarptı

Sürat Motosikleti Önce Bir Yayaya Daha Sonra Duraktakilere Çarptı

54 dakika önce

Fatih'te motosiklet sürücüsü önce bir yayaya ardından da durakta beleyenlere çarptı.

Sürat Motosikleti Önce Bir Yayaya Daha Sonra Duraktakilere Çarptı, System.String[]


Fatih'te motosiklet sürücüsü önce bir yayaya ardından da durakta beleyenlere çarptı. Kazada yaralananlar çevre hastanelere kaldırıldı. 

Kaza, Adnan Menderes Bulvarı Aksaray Metro İstasyonu önünde  saat 13.00 sıralarından medyana geldi. Sürat motosikleti sürücüsü Batuhan Ceylan seyir halindeyken o sırada trafik ışıklarından yolun karşısına geçmek isteyen İbrahim Bal'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosiklet  otobüs durağında bekleyen iki kişiye daha çarptı. 

Kaza nedeniyle motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam  ve otobüs durağında bekleyen iki kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsü ile  yayayı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Durakta beklerken yaralanan iki kişinin ise kendi imkanları ile hastaneye gittiği öğrenildi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Yerde yatan yaralılar

-Vatandaşların olayı izlemesi

-Kazaya karışan sürat motosikleti

-Yaralıların ambulansa taşınması

-Otobüs durağından detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:10 Kaynak: DHA

Polis, Fatih, 3. Sayfa
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