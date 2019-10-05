Son Dakika Haberleri: Sürat Pateni Federasyon Kupası-1 yarışları başladı
Son Dakika Spor Haber

Sürat Pateni Federasyon Kupası-1 yarışları başladı

49 dakika önce

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun faaliyet programında yer alan Sürat Pateni Short Track Federasyon Kupası-1 yarışları Erzurum'da başladı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun faaliyet programında yer alan Sürat Pateni Short Track Federasyon Kupası-1 yarışları Erzurum'da başladı.

Palandöken ilçesindeki 2000'lik Buz Pateni Salonu'nda düzenlenen yarışlara, 10 kulüpten 27'si kadın 50 erkek olmak üzere 77 sporcu katıldı.

Büyükler kategorisinde yarışan sporcular, dereceye girebilmek için mücadele etti.

Yarışlar, yarın yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Short Track branş sorumlusu Naci Korucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu yarışlara milli takım kadrosundaki 19 sporcunun katıldığını belirterek, Türkiye'de bulunan en iyi "Short Track" sporcularının şu an Erzurum'da yarıştığını söyledi.

Korucu, Short Track branşı olarak Türkiye'de çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiklerini ifade ederek, " Ankara, Kocaeli ve Erzurum'da yarışlar düzenlemekteyiz. İlkini Ankara'da yapmıştık, ikincisini de şimdi Erzurum'da yapıyoruz. Bundan sonra bu illerimizde 4 yarışmamız daha olacak. Yarışlar sonrası sporcularımız topladıkları puanlarla değerlendirilecek." diye konuştu.

Korucu, yarışlarda derece gösterenlere yarın madalya vereceklerini belirterek, müsabakalara katılan sporculara başarılar diledi.

Sürat Pateni Federasyon Kupası-1 yarışları başladı

Palandöken, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 06:11 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kılıçdaroğlu konuşmasını yarıda kesince, AK Parti'yle CHP'nin anlaştığı ortaya çıktı
Türkiye'de sadece Nurdağı'nda yetiştirilen moringa, 300'den fazla hastalığa iyi geliyor Erdoğan, Hakan Çavuşoğlu'nun oğluyla çektirdiği fotoğrafı "Anlaşıldı" notuyla paylaştı Avrupa Parlamentosu Başkanı'ndan yatırım için Türkiye'yi seçen Volkswagen'e skandal çağrı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 19:00:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sürat Pateni Federasyon Kupası-1 yarışları başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]