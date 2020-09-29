Sürat Pateni Milli Takımı'nda ilk hedef olimpiyatlar - Son Dakika

Sürat Pateni Milli Takımı'nda ilk hedef olimpiyatlar

TÜRKİYE Sürat Pateni Milli Takımı Başantrenörü Anna Lukanova, dünya şampiyonalarında milli takımdan ümitli olduğunu ve yakın zamanda podyumları dolduracaklarını söyledi.

Sürat Pateni Milli Takımı'nda ilk hedef olimpiyatlar, System.String[]

TÜRKİYE Sürat Pateni Milli Takımı Başantrenörü Anna Lukanova, dünya şampiyonalarında milli takımdan ümitli olduğunu ve yakın zamanda podyumları dolduracaklarını söyledi. Sürat pateninde hedeflerinin öncelikle olimpiyatlara en az bir sporcuyla katılmak olduğunu ifade eden Polonyalı başantrenör, "Çok iyi sporcularımız var. Bu takımın cevherini görmeseydim burada olmazdım" dedi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından 2018 yılında Sürat Pateni Milli Takımı'nda başantrenörlük görevine getirilen Anna Lukanova'nın yönetiminde, ay-yıldızlılar, kısa sürede önemli başarılara imza attı. Furkan Akar ile 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nde (EYOF) 500 metrede gümüş, 1500 metrede bronz madalya alarak sürat pateninde Türkiye'ye ilk kez kürsü sevinci yaşatan Lukanova, koronavirüs pandemisi sebebiyle Erzurum'da kampa aldığı sporcularıyla ilgili düşüncelerini ve gelecek planlarını anlattı.

"ARAMIZDA AZ BİR MESAFE KALDI ONU DA KAPATACAĞIZ"Fitness salonu ve buz pistinde çalışan sporcularıyla yakından ilgilenen Anna Lukanova, 2 senede çok iyi bir yol katettiklerini söyledi. Pandemi sebebiyle yarışma olmamasına rağmen sporcuların antrenmanlarda çok iyi performans gösterdiklerini anlatan Lukanova, "Antrenmanlarda bazen Türkiye rekoru kırılıyor. Sporcularım yüksek performansa ulaştılar. Dünya şampiyonalarında iyi sporcuların bulunacağı noktalara geldiler. Bunun daha iyi olması lazım. Dünya genelinde sporcularla aramızda çok az bir mesafe kaldı. Kısa sürede bu mesafeyi de kapatacağız" diye konuştu."OLİMPİYATLARA TEK SPORCUYLA DA OLSA KATILMALIYIZ"Buz sporlarına Türkiye'nin geç başlamasına rağmen ülkede çok büyük potansiyelin olduğunu vurgulayan Anna Lukanova, şunları söyledi: "Takımın cevherini görmeseydim burada çalışmazdım. Sporcuların çok iyi potansiyelleri var. Yarışmalarda madalya almamız aslında uzun bir yol ama sporcuların bu performanslarıyla yakın zamanda podyumları dolduracağız. Olimpiyatlara en azından bir sporcuyla katılmayı hedefliyoruz. Bunun yanında Avrupa'da, genç dünya şampiyonalarında, büyük organizasyonlarda madalya almaları bizim için önemli. Ama ilk hedefimiz olimpiyat, sonra diğer hedefler şampiyonalarda madalya almak.""PANDEMİ POZİTİF ETKİLEDİ"

Pandeminin tüm dünyayı etkilediğini dile getiren Lukanova, "Ben pandemi sürecine biraz pozitif tarafından bakıyorum. Pandemi olmasaydı yarışmalar olacaktı, bu antrenmanları yapamayacaktık. Pandemi süreciyle yarışlar iptal edildiği için yaptığımız çalışmalarla takımın seviyesi günbegün artmaya başladı. Pandeminin bize çok küçük de olsa yardımı oldu. Daha fazla antrenman yapıyoruz" dedi.

Sürat Pateni Milli Takımı'nda ilk hedef olimpiyatlar
Sürat Pateni Milli Takımı'nda ilk hedef olimpiyatlar
Sürat Pateni Milli Takımı'nda ilk hedef olimpiyatlar
Sürat Pateni Milli Takımı'nda ilk hedef olimpiyatlar
Sürat Pateni Milli Takımı'nda ilk hedef olimpiyatlar
Sürat Pateni Milli Takımı'nda ilk hedef olimpiyatlar
Sürat Pateni Milli Takımı'nda ilk hedef olimpiyatlar
Sürat Pateni Milli Takımı'nda ilk hedef olimpiyatlar
Sürat Pateni Milli Takımı'nda ilk hedef olimpiyatlar
Sürat Pateni Milli Takımı'nda ilk hedef olimpiyatlar
Sürat Pateni Milli Takımı'nda ilk hedef olimpiyatlar
Sürat Pateni Milli Takımı'nda ilk hedef olimpiyatlar
Sürat Pateni Milli Takımı'nda ilk hedef olimpiyatlar

Bronz Madalya, Erzurum, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 09:24 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sürat Pateni Milli Takımı'nda ilk hedef olimpiyatlar - Son Dakika

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