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Sürat Pateni Milli Takımı Samsun'da hızına hız katıyor - Son Dakika

Sürat Pateni Milli Takımı Samsun'da hızına hız katıyor

05.08.2021 00:57
Sürat Pateni Milli Takımı Samsun'da hızına hız katıyor, System.String[]

Sürat Pateni (Short Track) Milli Takım Kampı, Samsun İlkadım Buz Sporları Salonu'nda başladı.

Sürat Pateni (Short Track) Milli Takım Kampı, Samsun İlkadım Buz Sporları Salonu'nda başladı.

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na hazırlanan Short Track Milli Takımı, olimpiyat kotası almak için yaptığı hazırlıklarına Samsun'da devam ediyor. 21 Ağustos tarihine kadar sürecek kampa 15 sporcunun yanı sıra Short Track Milli Takım Başantrenörü Artur Sultangaliyev, 2 yardımcı antrenör, 1 fizyoterapist ve 1 diyetisyen de eşlik ediyor.

Rakımı deniz seviyesine yakın olan Samsun'da çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Short Track Milli Takım Başantrenörü Artur Sultangaliyev, "Sürat Pateni Milli Takımımız Erzurum'dan kamp yapmak için Samsun'a geldi. Burada kondisyon ve buz hareketleri çalışacağız. Samsun'un deniz seviyesinde olması, yarışlara da az bir süre kalmasından dolayı süratimizi daha da arttırmak için burayı tercih ettik. 2 ay sonra olimpiyat seçme kotaları var. Olimpiyatlara katılma hakkı kazanmak için çalışıyoruz. 2022 Pekin Olimpiyatları'na kota kazanmak için hazırlık yapıyoruz. Bugün ilk günde Samsun'da buz üstüne çıkacağız. Kampımız 20 gün sürecek. Çok yoğun bir şekilde çalışacağız. Beklentimiz, tüm sporcularımızın kotaları geçmesidir. Şu anda Türkiye'deki en iyi sporcular Milli Takımımızda. Sporcularımızdan beklentimiz, olimpiyatlara katılıp güzel sonuçlar almak" dedi.

Metehan Atahan: "Hedefimiz 2022 Pekin Olimpiyatları'na katılmak"

Hedeflerinin olimpiyatlara katılmak ve derece yapmak olduğunu dile getiren Milli Sporcu Metehan Atahan, "7 yıldır milli sporcuyum. Olimpiyat sezonunun 3. kampına Samsun'da başladık. Buz pistinin iyi olması ve rakımın deniz seviyesinden olmasından dolayı Samsun'u tercih ettik. Bu tesisler bize her anlamda olumlu yansıyor. Hedefimiz 2022 Pekin Olimpiyatlarına katılmak. Kişisel hedefim de olimpiyatlara katılıp, derece yapmak. Şu ana kadar her türlü antrenmanı yaptık. Kondisyon, hız, sürat gibi her türlü zorluğu gördük. İnşallah bu çalışmalarımızın karşılığını olimpiyatlarda alırız" diye konuştu.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Karadeniz Bölge Sorumlusu Davut Numanoğlu ise kamp hakkında şunları söyledi:

"Türkiye Buz Pateni Federasyonu olarak Samsun'da 4. Milli Takım kampımız. Short Track Milli Takımımız Pekin Kış Olimpiyatları hazırlık kampını 20 gün boyunca İlkadım Buz Pisti Salonu'nda gerçekleştirecek. Biz de federasyon olarak sporcularımıza destek olmak adına onların yanında bulunuyoruz. Umarım sporcularımız iyi bir hazırlık kampı geçirir ve olimpiyat kotası alırlar."

Kamp müdürlüğünü Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve Short Track Branş Sorumlusu Arif Karadağ'ın üstlendiği kampa, Karadeniz Bölge Sorumlusu Davut Numanoğlu ve Samsun İl Temsilcisi Kemalettin Ak eşlik ediyor. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sürat Pateni Milli Takımı Samsun'da hızına hız katıyor - Son Dakika Spor


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