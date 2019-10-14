Son Dakika Haberleri: Sürat pateni sporcularından Mehmetçiğe destek
Son Dakika Genel Sürat pateni sporcularından Mehmetçiğe destek

Sürat pateni sporcularından Mehmetçiğe destek

4 dakika önce

Sürat pateni sporcularından Mehmetçiğe destek Ellerinde Türk bayrakları ile gösteri yapıp aileleriyle Barış Pınarı Harekatındaki Mehmetçiğe selam gönderdilerERZURUM - Erzurumlu short trackçılar Türk Silahlı Kuvvetlerince sürdürülen Barış Pınarı Harekatına özel gösteri ile destek verdiler.

Sürat pateni sporcularından Mehmetçiğe destek, System.String[]

Sürat pateni sporcularından Mehmetçiğe destek

Ellerinde Türk bayrakları ile gösteri yapıp aileleriyle Barış Pınarı Harekatındaki Mehmetçiğe selam gönderdiler

ERZURUM - Erzurumlu short trackçılar Türk Silahlı Kuvvetlerince sürdürülen Barış Pınarı Harekatına özel gösteri ile destek verdiler.

Barış Pınarı harekatına destek için bir araya gelen Nene Hatun, Ejder ve Sevgispor Short Tarack (Sürat Pateni) sporcuları ve aileleri Buz Salonu'nda ellerinde Türk bayrakları ile özel bir gösteri yaptılar.

Ellerindeki afişlerle harekata destek veren sporcular ve aileleri Mehmetçiğe selam gönderdiler.

Antrenörleri Betül Yerdeler ve Talha Korkmaz eşliğinde kayan sporcular renkli görüntüler oluşturdular.

Ejderspor Başkanı Özcan Işık, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı harekatına destek için böyle bir gösteri planladıklarını belirterek, sporcu velilerine katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Işık, ayrıca sporcuların Mehmetçiğe destek için yazdıkları mektupları PTT ile göndereceklerini söyledi.

Barış Pınarı Harekatı, Genel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:27 Kaynak: İHA
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