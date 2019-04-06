Sürat Pateni Türkiye Şampiyonası Finalleri Yapıldı

- Sürat Pateni Türkiye Şampiyonası finalleri yapıldıERZURUM - Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen Short Track (Sürat Pateni) Türkiye Şampiyonası bugün sona erdi.

- Sürat Pateni Türkiye Şampiyonası finalleri yapıldı



ERZURUM - Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen Short Track (Sürat Pateni) Türkiye Şampiyonası bugün sona erdi.

Yenişehir İkibinlik Buz Pateni Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 15 Kulüpten 48 kadın, 59 erkek olmak üzere 8 kategoride toplam 107 sporcu katıldı.

Türkiye Buz Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir sezonun son yarışmasının Short Track (Sürat Pateni) olduğunu ifade ederek, "Türkiye buz pateni federasyonu olarak sezonumuzun son yarışması olan Short Track Türkiye şampiyonasını yapıyoruz. Bu şampiyonaya gelene kadar sporcularımız 4 ayrı yarışmada yarıştılar. Bu yarışmada ilk 8'e giren yarışmacılarımız bugün burada yarışmaya hak kazandılar. Bu Türkiye yarışmasıyla sezonu kapatacağız. Short Track bu yıl için çok verimli geçti. Uluslararası yarışmalarda bugüne kadar olmayan çok iyi dereceler aldık. En önemlileri EYOF'ta aldığımız gümüş ve bronz madalyadır. Short Track sporcularımızdan Furkan Akar, 2019yılı EYOF yarışmalarında madalya getirmiştir. Ayrıca yine büyüklerde Fırat Yardımcı, en iyi 5. Sahneyi dünya şampiyonasında yapmıştır. Bu da bizi çok gururlandırmıştır" dedi.

Sürat Pateni Milli Takım baş antrenörü Polonyalı Anna Lukanova-Jakubowska ile çok ciddi bir gelişim ve değişim olduğunu belirten Başkan Özdemir, "Yaklaşık 8 ay önce Anna Lukanova-Jakubowska Polonyalı, akademisyen, olimpiyatlara sporcu yetiştirmiş bir hocadır. Bunun araştırmasını yaptık ve kendisiyle bir anlaşma imzaladık. Kendisine inandık ve bir program yaptık. Short Track branşının yurt içi ve yurt dışında da başarıları kanıtlanmıştır. En önemli göstergesi de son 6 ayda yapılan Türkiye rekorlarıdır. 9 ayrı rekor kırılmıştır. Uluslararası yarışmalarda da 38 madalya almıştır yarışmacılarımız. Bu çok önemli bir başarıdır. Anna hocanın çok büyük desteği vardır. Yeni sezona planlamalarımız var. Kamplarımız var. Önümüzdeki sezon çok daha iyi başarılara imza atacağız" açıklamalarında bulundu.

Yarışmada dereceye giren sporcuların madalyaları akşam düzenlenecek törenle verilecek.

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