Son dakika haberi... Sürat tekne kayalıklara çarptı, ünlü iş insanı ve eşi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi... Sürat tekne kayalıklara çarptı, ünlü iş insanı ve eşi hayatını kaybetti

11.07.2022 03:01

Son dakika habere göre Sürat tekne kayalıklara çarptı, ünlü iş insanı ve eşi hayatını kaybetti Muğla'nın Bodrum ilçesinde kayalıklara çarpan teknede bulunan ünlü iş insanı Ünal Pala, eşi Evrim Pala kazada hayatını kaybederken, 12 yaşında ki kızları Mina ise hafif şekilde yaralandı.

Sürat tekne kayalıklara çarptı, ünlü iş insanı ve eşi hayatını kaybetti

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde kayalıklara çarpan teknede bulunan ünlü iş insanı Ünal Pala, eşi Evrim Pala kazada hayatını kaybederken, 12 yaşında ki kızları Mina ise hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Torba Mahallesi kayran mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Sürat teknesiyle denize açılan iş insanı Ünal Pala (52), eşi Evrim Pala ve 12 yaşındaki kızları Mina denizde ilerlerken kıyıya yakın bir bölgede süratli bir şekilde tekneyle kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ünal Pala, eşi Evrim Pala hayatını kaybederken 12 yaşındaki kızları ise denize düşerek hafif şekilde yaralandı. Mina'yı yakınında bulunan bir otelin su sporlar personeli kurtardı. Olay yerine gelen ambulanslar Ünal Pala ve Evrin Pala'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Savcının incelemesinin ardından Ünal ve Evrim çifti Bodrum Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Ölen çiftin çocukları Mina'nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Sürat tekne kayalıklara çarptı, ünlü iş insanı ve eşi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Sürat tekne kayalıklara çarptı, ünlü iş insanı ve eşi hayatını kaybetti - Son Dakika
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