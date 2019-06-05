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Sürat teknesinin muhabirleri taşıyan tekneye çarpma anları ortaya çıktı

1 saat önce

Sürat teknesinin muhabirleri taşıyan tekneye çarpma anları ortaya çıktıMUĞLA – Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir sürat teknesinin magazin muhabirlerini taşıyan tekneye çarptığı anlar bir otelin güvenlik kameralarına yansıdı.

Sürat teknesinin muhabirleri taşıyan tekneye çarpma anları ortaya çıktı
MUĞLA – Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir sürat teknesinin magazin muhabirlerini taşıyan tekneye çarptığı anlar bir otelin güvenlik kameralarına yansıdı.
Göltürkbükü açıklarında magazin muhabirlerini taşıyan tekneye sürat teknesi çarpmış, ortadan ikiye bölünen teknenin kaptanının ayağı kopmuş, teknede bulunan magazin muhabirlerinin ise son anda denize atlayarak küçük sıyrıklarla kurtulmuştu. Güvenlik güçlerinin yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattığı olayda sürat teknesinin kaptanı gözaltına alınmıştı.
Yaşanan kazanın görüntüleri ise çevrede bulunan bir otelin güvenlik kamerasına yansıdı. Denizde hızla ilerleyen sürat teknesinin, magazin muhabirlerinin bulunduğu tekneye hızla çarparak uzaklaştığı anlar yer alıyor.
Sürat teknesinin muhabirleri taşıyan tekneye çarpma anları ortaya çıktı
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:45 Kaynak: İHA
Muğla, Bodrum, 3. Sayfa
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