Sürat teknesiyle Kıbrıs'a kaçmaya çalışan göçmenler yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sürat teknesiyle Kıbrıs'a kaçmaya çalışan göçmenler yakalandı - Son Dakika

Sürat teknesiyle Kıbrıs'a kaçmaya çalışan göçmenler yakalandı

6 saat önce

Mersin'den yasa dışı yollarla sürat teknesiyle Kıbrıs'a kaçmaya çalışan Suriye uyruklu 17 kişi ile insan kaçakçılığını organize ettiği ileri sürülen 1 kişi ve yabancı uyruklu tekne kaptanı, sahil güvenlik ve jandarma ekiplerinin ortak operasyonunda yakalandı.

Sürat teknesiyle Kıbrıs'a kaçmaya çalışan göçmenler yakalandı, System.String[]

Mersin'den yasa dışı yollarla sürat teknesiyle Kıbrıs'a kaçmaya çalışan Suriye uyruklu 17 kişi ile insan kaçakçılığını organize ettiği ileri sürülen 1 kişi ve yabancı uyruklu tekne kaptanı, sahil güvenlik ve jandarma ekiplerinin ortak operasyonunda yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Mersin'den deniz yoluyla sürat teknesi kullanılarak Kıbrıs'a yasa dışı yollardan göçmen taşınacağı bilgisine ulaşıldı. Kaçakçılığın yapılacağı değerlendirilen merkez Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi sahilinde bir hafta süreyle şüpheli şahıslar ve taşımada kullanılacak teknenin tespiti amacıyla çalışma yapan jandarma ekipleri, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekiplerine de bilgi verdi.


3 Şubat akşamı Adanalıoğlu Mahallesi içerisinden geçip denize dökülen bir dere yatağında, Kıbrıs adasına taşınacak göçmenlerin sürat teknesine bindirildiğinin tespit edilmesi üzerine başlatılan operasyonda, yasa dışı göçmen yüklü sürat teknesi denize açıldığı esnada Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarınca yakalandı. Yakalanan tekne içerisinde bulunan 1'i çocuk 17 Suriye uyruklu göçmen ile yine Suriye uyruklu tekne kaptanı gözaltına alındı. Devam eden soruşturma kapsamında göçmen kaçakçılığını organize ettiği belirlenen 1 şahıs daha jandarma ekiplerince yakalandı.


Gözaltına alınan yabancı uyruklu göçmenlerin yapılan sorgusunda, 11'inin yasa dışı yollardan 6'sının ise yasal olarak yurda giriş yaptıkları tespit edildi. Göçmenlerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtilirken, tekne kaptanıyla göçmen kaçakçılığını organize ettiği öne sürülen şüpheli hakkındaki adli işlemin devam ettiği ifade edildi. - MERSİN

Mersin, Kıbrıs, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:54 Kaynak: İHA
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