Son Dakika Haberleri: Sürat yapan 411 araca 113 bin lira ceza kesildi
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Sürat yapan 411 araca 113 bin lira ceza kesildi

31 dakika önce

Balıkesir'de trafik ekipleri radar ile hız denetimi yaptı.

Sürat yapan 411 araca 113 bin lira ceza kesildi, System.String[]
Balıkesir'de trafik ekipleri radar ile hız denetimi yaptı. Hız yapan 411 araç sürücüsüne, toplam 113 bin 463 lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Şehir İçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik 'Özel Denetim-35 Radarla Hız Denetimi' yapıldı. Radarlı hız denetimi kapsamında 411 araç kontrol edildi. Denetimde hız kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 411 sürücüye 113 bin 463 lira ceza yazıldı. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:04 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, 3. Sayfa
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