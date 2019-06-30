Sürat yapan 411 araca 113 bin lira ceza kesildi
31 dakika önce
Balıkesir'de trafik ekipleri radar ile hız denetimi yaptı.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:04 Kaynak: İHA
'de trafik ekipleri radar ile hız denetimi yaptı. Hız yapan 411 araç sürücüsüne, toplam 113 bin 463 lira ceza kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü
Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Şehir İçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik 'Özel Denetim-35 Radarla Hız Denetimi' yapıldı. Radarlı hız denetimi kapsamında 411 araç kontrol edildi. Denetimde hız kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 411 sürücüye 113 bin 463 lira ceza yazıldı. - BALIKESİR
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