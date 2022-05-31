Sürat yapan otomobil, 2 üniversite öğrencisini yaşamdan kopardı - Son Dakika
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Sürat yapan otomobil, 2 üniversite öğrencisini yaşamdan kopardı

31.05.2022 00:24

Sürat yapan otomobil, 2 üniversite öğrencisini yaşamdan kopardı Uşak'ta aşırı hız yaptığı iddia edilen otomobilin çarptığı iki üniversite öğrencisi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürat yapan otomobil, 2 üniversite öğrencisini yaşamdan kopardı

UŞAK - Uşak'ta aşırı hız yaptığı iddia edilen otomobilin çarptığı iki üniversite öğrencisi, olay yerinde hayatını kaybetti. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç sürücüsü, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Uşak Üniversitesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddialara göre bir benzinlikte alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen Uşak Üniversitesi Gazetecilik 3. sınıf öğrencisi Sude Ürer ve Sanat Tarihi 3. sınıf öğrencisi Mısra Buse Uğurlu'ya (25), Hüseyin Kaya kontrolündeki 64 AH 424 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 öğrenci savrulurken Hüseyin Kaya'nın da direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla attı. Taklalar atan araç, benzinlikte park halinde bekleyen tırlara çarparak durabildi. İhbarlar sonrasında olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 2 öğrenci de olay yerinde hayatını kaybederken araç sürücüsü Hüseyin Kaya da ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayrıca araç sürücüsü Hüseyin Kaya'nın da aracı yüksek hızla kullandığı öğrenildi. Hayatını kaybeden öğrencilerin cenazeleri Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken genç kızların ardından sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflar kaldı.

Sürat yapan otomobil, 2 üniversite öğrencisini yaşamdan kopardı
Sürat yapan otomobil, 2 üniversite öğrencisini yaşamdan kopardı
Sürat yapan otomobil, 2 üniversite öğrencisini yaşamdan kopardı
Sürat yapan otomobil, 2 üniversite öğrencisini yaşamdan kopardı
Sürat yapan otomobil, 2 üniversite öğrencisini yaşamdan kopardı
Sürat yapan otomobil, 2 üniversite öğrencisini yaşamdan kopardı
Sürat yapan otomobil, 2 üniversite öğrencisini yaşamdan kopardı
Sürat yapan otomobil, 2 üniversite öğrencisini yaşamdan kopardı

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Otomobilin çarptığı 2 üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi Otomobilin çarptığı 2 üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi UŞAK'TA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ÜNİVERSİTELİ 2 KIZ ÖĞRENCİ YAŞAMINI YİTİRDİ UŞAK'TA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ÜNİVERSİTELİ 2 KIZ ÖĞRENCİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sürat yapan otomobil, 2 üniversite öğrencisini yaşamdan kopardı - Son Dakika


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