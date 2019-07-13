Son Dakika Haberleri: Süratle girdiği gişedeki aracı hurdaya çevirdi, aile komada
Son Dakika Dünya Haber

Süratle girdiği gişedeki aracı hurdaya çevirdi, aile komada

4 saat önce

– Hırvatistan'da otoyol gişesine aşırı hızla giren bir otomobil, gişede bekleyen otomobile arkadan çarptı.

Süratle girdiği gişedeki aracı hurdaya çevirdi, aile komada, System.String[]


Hırvatistan'da otoyol gişesine aşırı hızla giren bir otomobil, gişede bekleyen otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucunda ağır yaralanan öndeki araçtaki 3 kişilik ailenin komada olduğu duyuruldu.
Kaza, başkent Zagreb ve Varazdin şehri arasındaki otoyolda meydana geldi. Otoyol ödeme gişesinde bekleyen otomobile arkadan gelen aşırı süratli başka bir otomobil çarptı. Kaza sonucu gişeye kadar uçan araç hurdaya döndü. Arkadan çarpılan otomobilin içinde bulunan anne, baba ve çocuk itfaiye ekiplerinin müdahaleleriyle 45 dakikada çıkarılabildi. Aile fertlerinin komada oldukları bildirildi.

- Hırvatistan
Hırvatistan, TEM Otoyolu, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 12:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Limon yüklü TIR bariyerlere çarpıp devrildi, ortalık savaş alanına döndü! 3 ölü Otomobili diziyle kullanan maganda yakalandı TEM'de korkunç kaza! İtfaiye ekipleri gözlerine inanamadı Yurt dışındaki Türk vatandaşlarına erken yaşta emeklilik fırsatı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.7.2019 17:04:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Süratle girdiği gişedeki aracı hurdaya çevirdi, aile komada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]