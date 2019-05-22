Son Dakika Haberleri: Surdan Atlamak İsteyen Genç Kızı Polisin Kurtarma Anı Kamerada

Surdan Atlamak İsteyen Genç Kızı Polisin Kurtarma Anı Kamerada

11 saat önce

Diyarbakır Surlarından atlamak isteyen genç kızı polis kurtardı.

Surdan Atlamak İsteyen Genç Kızı Polisin Kurtarma Anı Kamerada, System.String[]
Diyarbakır Surlarından atlamak isteyen genç kızı polis kurtardı.

Merkez Sur ilçesindeki Diyarbakır Surlarından atlamak isteyen genç kızı gören çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, genç kızı ikna etmeye çalıştı.

Bu sırada arkada bekleyen bir polis hızla hareket edip genç kızı çekerek kurtardı.

Polisin çeviklik gösterip genç kızı kurtarması Emniyetin kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, sivil polis memuru kıza arkadan yaklaşarak hızla çekip kurtarıyor.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 06:40 Kaynak: AA
Merkez, Sur, Polis, Diyarbakır, Güncel
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