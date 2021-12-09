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Sürdüğü kamyondan 52 kilo esrar çıktı, "haberim yok" dedi - Son Dakika

Sürdüğü kamyondan 52 kilo esrar çıktı, "haberim yok" dedi

09.12.2021 09:55

Sürdüğü kamyondan 52 kilo esrar çıktı, "haberim yok" dedi Adana'da eşya taşımacılığı yaptığı kamyondan çıkan uyuşturucudan haber olmadığını söyleyen şoför tutuklandı Adana'da eşya taşımacılığı yapan bir şoförün kullandığı kamyondan 52 kilo 350 gram esrar çıktı.

Sürdüğü kamyondan 52 kilo esrar çıktı, "haberim yok" dedi

Adana'da eşya taşımacılığı yaptığı kamyondan çıkan uyuşturucudan haber olmadığını söyleyen şoför tutuklandı

ADANA - Adana'da eşya taşımacılığı yapan bir şoförün kullandığı kamyondan 52 kilo 350 gram esrar çıktı. Uyuşturucudan haberinin olmadığını söyleyen zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolunda şüphelendiği bir nakliyat kamyonunu uyuşturucu taşıdığı şüphesiyle takibe aldı. Bir süre sonra kamyonu durduran ekipler, hassas burunlu detektör köpek "Tinga" ile arama yaptı. Tinga, kamyon kasasında bulunan ev eşyalarının olduğu bölüme tepki verdi. Polis bunun üzerine yaptığı aramada valizler içine gizlenmiş 89 paket halinde 53 kilo 350 gram esrar ele geçirdi.

Kamyon şoförü Mustafa K. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, "Ben sadece şoförüm. Eşya taşıyorum zannediyordum. Görünce şok oldum, haberim yok" dediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen Mustafa K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sürdüğü kamyondan 52 kilo esrar çıktı, haberim yok dedi
Sürdüğü kamyondan 52 kilo esrar çıktı, haberim yok dedi
Sürdüğü kamyondan 52 kilo esrar çıktı, haberim yok dedi
Sürdüğü kamyondan 52 kilo esrar çıktı, haberim yok dedi

Uyuşturucu, Tarsus, Adana, Esrar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sürdüğü kamyondan 52 kilo esrar çıktı, 'haberim yok' dedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sürdüğü kamyondan 52 kilo esrar çıktı, "haberim yok" dedi - Son Dakika
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