Sürdürülebilir Beslenme Nasıl Uygulanır? – Yasaksız Diyetler

Dolunay Diyet ve Beslenme Danışmanlığı
Diyetisyeni Tamay Şahin, sürdürülebilir beslenmenin nasıl uygulanacağından
bahsederek geleceğin besinlerine bakışını aktardı.
Sürdürülebilir beslenmenin kişiye uygun
beslenme olduğunu belirten Şahin, bir beslenme modelinin kişi tarafından uzun
vadede sürdürülebilmesi için o kişinin beslenme alışkanlıklarına, hayatına uyum
sağlaması gerektiğini söyledi. Kişilerin kendilerine uygun beslenme yöntemini
deneme yanılma yoluyla, okuyup araştırarak ya da diyetisyenlerden profesyonel
destek alarak bulabileceklerini ifade etti.
Sürdürülebilir beslenmenin içinde
hastalıklarda beslenme, gebe ve emziklilerde beslenme, sporcularda, yaşlılarda
ve çocuklarda beslenme gibi birçok alan olduğunu ve bu nedenle diyetisyenlerin
sadece kilo verdiren insan olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı.
Sürdürülebilir diyet hakkında çeşitli
bilgiler veren Şahin, "Paketli gıdalardan uzak durmak, yeterli protein ve
karbonhidrat tüketmek, rafine şekerden uzak durmak, her türlü besin grubunu
sağlıklı kaynaklardan almak sizin için sürdürülebilir beslenme demektir."
dedi.
Çöp miktarının, israfın azaltılması, plastik
alımının ve tüketiminin azaltılmasının da sürdürülebilir beslenmenin içerisine
girdiğini ifade eden Şahin, gelecekte su tüketiminin az olduğu besinlere kayma
olabileceğini, hayvansal kaynaklı gıdaların tüketiminin azalacağını ve buna
bağlı olarak vejetaryen beslenmenin artacağını belirtti.
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