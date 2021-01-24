Sürdürülebilir Beslenme Nasıl Uygulanır? – Yasaksız Diyetler

Dolunay Diyet ve Beslenme Danışmanlığı

Diyetisyeni Tamay Şahin, sürdürülebilir beslenmenin nasıl uygulanacağından

bahsederek geleceğin besinlerine bakışını aktardı.

Sürdürülebilir beslenmenin kişiye uygun

beslenme olduğunu belirten Şahin, bir beslenme modelinin kişi tarafından uzun

vadede sürdürülebilmesi için o kişinin beslenme alışkanlıklarına, hayatına uyum

sağlaması gerektiğini söyledi. Kişilerin kendilerine uygun beslenme yöntemini

deneme yanılma yoluyla, okuyup araştırarak ya da diyetisyenlerden profesyonel

destek alarak bulabileceklerini ifade etti.

Sürdürülebilir beslenmenin içinde

hastalıklarda beslenme, gebe ve emziklilerde beslenme, sporcularda, yaşlılarda

ve çocuklarda beslenme gibi birçok alan olduğunu ve bu nedenle diyetisyenlerin

sadece kilo verdiren insan olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı.

Sürdürülebilir diyet hakkında çeşitli

bilgiler veren Şahin, "Paketli gıdalardan uzak durmak, yeterli protein ve

karbonhidrat tüketmek, rafine şekerden uzak durmak, her türlü besin grubunu

sağlıklı kaynaklardan almak sizin için sürdürülebilir beslenme demektir."

dedi.

Çöp miktarının, israfın azaltılması, plastik

alımının ve tüketiminin azaltılmasının da sürdürülebilir beslenmenin içerisine

girdiğini ifade eden Şahin, gelecekte su tüketiminin az olduğu besinlere kayma

olabileceğini, hayvansal kaynaklı gıdaların tüketiminin azalacağını ve buna

bağlı olarak vejetaryen beslenmenin artacağını belirtti.