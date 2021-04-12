Garanti BBVA, karbon nötr şirket oldu - Son Dakika

Garanti BBVA, karbon nötr şirket oldu

12.04.2021 12:00
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İklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir bir dünya hedefiyle uygulamalara imza atan Garanti BBVA, 2020'de doğrudan etkilerinden kaynaklanan karbon emisyonlarını sıfırlayarak "karbon nötr şirket" sıfatını kazandı.

İklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir bir dünya hedefiyle uygulamalara imza atan Garanti BBVA, 2020'de doğrudan etkilerinden kaynaklanan karbon emisyonlarını sıfırlayarak "karbon nötr şirket" sıfatını kazandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, gerçekleştirdiği enerji verimliliği çalışmaları ve yenilenebilir enerji satın alım anlaşmaları sonucunda mutlak karbon emisyonlarını referans yıla göre yüzde 75 azaltarak kalan emisyonlarını nötrlemek için de karbon kredisi satın aldı. Böylelikle karbon emisyonları azaltım kapsamında 2035 hedefinin çok daha fazlasını 15 yıl önce gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer ver verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, "Garanti BBVA'da sürdürülebilirliğin, iklim değişikliğiyle mücadele ve kapsayıcı büyüme olmak üzere stratejimizin önemli bir parçası. Çevresel etkimizi; iklim değişikliği, su ve atık yönetimi kapsamında ele alıyor, bu alanlardaki etkimizi azaltmayı sürdürülebilirlik anlayışımızın temel bir bileşeni olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

İklim değişikliğiyle artan riskleri azaltmayı hedeflediklerini, dünyaya ve geleceğe iyi bakmak için çalıştıklarını aktaran Edin, şunları kaydetti:

"Çevresel etkilerimizi yönetmek için 2012 yılından beri kapsamlı çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Öncelikle Türkiye'deki tüm şube ve binalarımızda sürdürülebilirlik temsilcileri atayarak 1.000'e yakın hizmet noktasında kaynak tüketimlerimizi düzenli bir şekilde takip etmeye başladık. Yeşil ofis standartları oluşturmak iklim değişikliğiyle mücadelede odaklandığımız konulardan biri. Aydınlatma ve soğutma sistemlerimizde enerji verimli ürünlere geçtik. Sunucularımızı sanallaştırıyoruz. LEED sertifikalı 5 binamız var. 3 lokasyonda çatı tipi güneş enerjisi kullanıyoruz.

Enerji şirketleriyle yaptığımız ikili anlaşmalar sonucunda altyapısı müsait tüm şube ve binalarımızda yenilenebilir enerji kullanmaya başladık. Atık yönetiminde geri dönüşüme önem veriyoruz. Hem doğrudan hem de dolaylı tüm çevresel etkimizi doğrulatarak şeffaf bir şekilde raporluyoruz. Çalışanlarımıza bu konuda eğitimler vererek onların da farkındalığını artırıyor ve konuyu içselleştirmelerini sağlıyoruz. Ayrıca, bu yıl hayata geçirdiğimiz uygulama kapsamında yaklaşık 1.000 aracı yakıt tasarruflu ve çevreci hibrit modellerle değiştirdik."

Edin, her zaman "daha iyiye nasıl ulaşırız" diye sorguladıklarını, bu konuda kendilerine iddialı hedefler koyduklarını belirterek, "Bu yaklaşım doğrultusunda 2020 yılında, faaliyetlerimizden kaynaklanan emisyonlarımızı referans yıla göre yüzde 75 azalttık ve kalan emisyonlarımızı nötrlemek için karbon kredisi satın aldık. Böylece 2035 için vermiş olduğumuz yüzde 71 azaltım hedefinin çok daha fazlasına 2020 sonunda, yani 15 yıl önce ulaşarak karbon nötr banka olduk. Yalnızca doğrudan etkilerimizde değil, sunduğumuz yenilikçi ürün ve hizmetlerle müşterilerimizin de iklim değişikliği konusunda başarılı uygulamalar hayata geçirmelerine ve karbon emisyonlarını azaltmalarına yardımcı oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Garanti BBVA, karbon nötr şirket oldu

Türkiye, Karbon, Enerji, Nötr, Magazin, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Magazin Garanti BBVA, karbon nötr şirket oldu - Son Dakika Magazin


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