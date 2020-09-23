"Sürdürülebilir bir kalkınma için kadınların mutlaka iş gücüne katılması şart" - Son Dakika

"Sürdürülebilir bir kalkınma için kadınların mutlaka iş gücüne katılması şart"

İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD), Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD)'ni dernek merkezinde ziyaret etti.

İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD), Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD)'ni dernek merkezinde ziyaret etti. Ziyarette konuşan EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, "Kadınlarımız ekonominin içinde yer alırsa Türkiye muasır medeniyetler seviyesine ulaşacaktır. Sürdürülebilir bir kalkınma için kadınların mutlaka iş gücüne katılması şarttır" şeklinde konuştu.

İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin ve Genel Sekreter Mürvet Kocaaslan, Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD)'ni ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarete; EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, Başkan Vekili Alp Avni Yelkenbiçer, Yönetim Kurulu Üyeleri Cem Demirci, Özveri Yandaş Okay, EGİAD Genel Sekreteri Prof. Dr. Fatih Dalkılıç, EGİAD Basın Danışmanı Ebru Dön Keskin, EGİAD Melekleri İş Geliştirme ve İletişim Uzmanı Melisa İtmeç ev sahipliği yaptı.

Kadın üye sayısının göreve geldiği tarihte yüzde 25 olduğunu ve bu oranı dönem sonuna kadar yüzde 35'lere çıkarmak istediklerini belirten Başkan Mustafa Aslan, Türkiye ekonomisinin refah noktasına ulaşmasının kadınların iş gücüne katılımıyla gerçekleşebileceğini ifade etti.

"Kadın nüfusumuzun büyük bir kısmı çalışma hayatından uzakta"

Ekonomide kullanılmayan büyük bir hazinenin bulunduğunu, onun da iş gücüne katılamayan kadınlar olduğunu hatırlatan EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, Türkiye'nin zenginleşmesi için kadınlara ihtiyaç olduğunu vurgu yaptı. Aslan, "Türkiye nüfusunun yarısı kadın; ancak kadın nüfusumuzun büyük bir kısmı çalışma hayatından uzakta. Kadınların iş gücüne katılım oranında dünyada sonlardayız. Ne yazık ki, nüfusumuzun yarısı ekonomik yaşamın içinde yer almamakta. Zenginleşmemizin önündeki en büyük engel kadınlarımızın yeterince iş gücüne katılamamasıdır. Kadınlarımız ekonominin içinde yer alırsa Türkiye muasır medeniyetler seviyesine ulaşacaktır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkemizde 15 yaş üstü kadınların iş gücüne katılma oranı yüzde 33.6 olarak belirtilmekte; ancak, iş gücü dışında kalan 20 milyon kadının yüzde 57.6'sı; yani 11 milyon 589 bin kadın, ev işleri ile meşgul olduğu için işgücünün tamamen dışındadır. Sürdürülebilir bir kalkınma için kadınların mutlaka iş gücüne katılması şarttır" dedi.

Korona virüsü kadın istihdamını sekteye uğrattı

Korona virüsü salgını nedeniyle kadınların ev ve bakım yüklerinin daha da arttığını, işsizlik rakamlarının kadın oranında daha da yoğunlaştığına dikkat çeken Aslan, "Kadın istihdamında son yıllarda gerçekleşen artış geriye doğru gitmeye başlamıştır. 2016-2019 yılları arasında istihdama yeni katılan kadınların (612 bin) dörtte üçü (439 bin) işsiz kaldı. Mart 2020'den itibaren artan Covid-19 salgınının etkisiyle durumun ağırlaştığı görülmekte. İstihdamdaki daralma, iş gücü dışında kalan kadınların sayısı arttırdı" dedi.

"Projeler ülke ekonomisini katma değer sağlayacak"

İZİKAD Başkanı Betül Sezgin de, gerçekleştirdikleri kadın girişimcilik projelerini aktararak, EGİAD ile ortak kadın projelerinde buluşmayı arzu ettiklerini kaydetti.

Proje ortaklıkları, iş birliği protokolü, ortak toplantılar, kadın işgücüne katılımı ile ilgili ortak çalışmalar değerlendirilen konu başlıkları oldu. İZİKAD'ın her zaman kadınlara destek olacağını ifade eden Sezgin, "Pandemi dönemine rağmen birçok güzel proje gerçekleştirdik. Kadınlarımızın iş hayatında olmasını önemsiyoruz, kadınlarımız girişimcilik ekosisteminin yaratılmasına öncülük edecektir" diye konuştu.

Kadınların iş hayatında daha fazla yer almasının cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına neden olacağını ifade eden Sezgin, "Oluşturulan projeler ülkemizin eksik kalan noktalarına katkı sunacağı gibi yeni alanlarda atılım yapılmasını sağlayacak. Her geçen yıl projeler daha da farklılaşarak güncel sorunlara çözüm önerisi getiriyor. Projeler ülke ekonomisini katma değer sağlayacak" dedi. - İZMİR

İzmir, Kadın, Genç, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 08:59 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Sürdürülebilir bir kalkınma için kadınların mutlaka iş gücüne katılması şart' - Son Dakika Ekonomi

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