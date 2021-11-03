Sürdürülebilir Çevre, Sürdürülebilir Teknolojiler Zirvesi İstanbul'da düzenlenecek - Son Dakika

Mimar Sinan Mühendisler Birliği (MSMB) tarafından Sürdürülebilir Çevre, Sürdürülebilir Teknolojiler Zirvesi, 6 Kasım'da İstanbul'da yapılacak.

Mimar Sinan Mühendisler Birliğinden yapılan açıklamaya göre, önceki yıllarda Düzce, Afyonkarahisar, Konya, Nevşehir, Ankara, Bursa ve Alanya'da düzenlenen, geçen yıl da pandemi nedeniyle çevrim içi gerçekleştiren zirvede, kamu kurum ve kuruşlarından, özel sektörden ve üniversitelerden önde gelen yönetici, mühendis ve mimarlar bir araya geliyor.

Çevre Vakfı ile MSMB tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi ( İTÜ) Süleyman Demirel Kültür Merkezinde 6 Kasım'da yapılacak zirve, MSMB ve Çevre Vakfı sosyal medya hesaplarından canlı yayında takip edilebilecek.

Zirvenin kapanış konuşmasını İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu yapacak.