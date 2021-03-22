"Sürdürülebilir dünya için suya değer verin" - Son Dakika

"Sürdürülebilir dünya için suya değer verin"

22.03.2021 12:04

Faaliyet gösterdiği ülkelerde sürdürülebilir dünya konusunda çalışmalar yürüten QNET, 22 Mart Dünya Su Günü'nde dünyaya sahip çıkılması gerektiğini bir kez daha vurguladı.

Faaliyet gösterdiği ülkelerde sürdürülebilir dünya konusunda çalışmalar yürüten QNET, 22 Mart Dünya Su Günü'nde dünyaya sahip çıkılması gerektiğini bir kez daha vurguladı. Küresel ısınmanın en temel sorunu haline gelen su kaynaklarının kıtlığı ve sağlıklı suya erişimin şirketlerini yatırım yaptığı alanların başında yer aldığını belirten Şirket CEO'su Malou Caluza, "Sürdürülebilir dünya için suya değer verin" dedi.

Bütün canlıların en temel ihtiyacını karşılayan ekolojik hayatın can damarı suyun kirlenmesi, içme suyu kaynaklarının azalması, iklimsel değişiklikle birlikte çölleşmenin başlaması dünyanın en büyük sorunlarından biri haline geldi. Tüm dünyayı tehdit eden küresel ısınma, buna bağlı susuzluk ve su kaynakların kirliliği 'Sürdürülebilir Dünya' konusunu şirketlerin gündeminde ilk sıraya taşıdı.

Yaşanılır dünya için uzun yıllardır çalışmalar yürüttüklerini ve projeler gerçekleştirdiklerini belirten Malou Caluza, "Markamız, su kaynakları konusunda hassasiyetini, ürünlerine taşıyor. Su kaynaklarının verimli kullanılması için, suyun arıtılarak evlerde ve ofislerde kullanılmasını öneriyoruz. QNET'in HomePure Nova Su Filtreleme Sistemi, elektrik ihtiyacı duymadan tamamen çevre dostu özellikleriyle su tasarrufu da sağlayarak sağlıklı suya erişimi sağlıyor" diye konuştu.

QNET'in çevre konusunda gösterdiği duyarlılığın şirket misyonu haline geldiğini ve ürünlerle sınırlı olmadığını belirten Malou Caluza, "Marka olarak, sürdürülebilirliği gelecek için bir hedef olarak görmüyoruz bizim için sürdürülebilirlik bugünden başlıyor. Sürdürülebilirliği sağlamak, topluma geri vermenin insanlar ve kaynaklar açısından en iyi yollarından biri olduğuna inanıyoruz. Sürdürülebilirlik stratejimizin bir parçası olarak dünya çapındaki topluluklara yardımcı olmak için temiz su ve sanitasyonu sağlayan projelerimizle Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında çalışıyoruz" dedi.

Malou; HomePure Nova'yı çocuk yurtlarına, hastanelere birçok kuruluşa bağışladıklarını ifade eden Caluza, "Sosyal etki girişimimiz olan RYTHM Vakfı ile birlikte çalışarak, misyonumuzu işimizin tüm yönlerinde kullanarak birçok sürdürülebilir projeler gerçekleştirdik. Günümüzde bir işletme olarak yapabileceğimiz en iyi şey, sürdürülebilir yaşamı savunmak ve tüm proje, üretim ve çalışmalarımıza dahil etmek" şeklinde konuştu.

Türkiye'de de markanın global felsefesine uygun hareket ettiklerini vurgulayan QNET Pazarlama ve İletişim Müdürü Irmak Sütçü, "Markamızın çevreye ve insana saygılı tutumu bize yol gösteriyor. Ürünlerimizi geliştirirken, geri dönüşüme özen gösteriyor, ambalajlarımız ve poşetlerimizde geri dönüştürülmüş materyaller kullanıyoruz. Home Pure Nova Su Filtreleme ürünümüzün çevresel yönünü sürekli vurguluyoruz. Markamızın değerleri arasında yer alan sosyal sorumluluk projelerimizde çevre önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu konuda tüm çalışanları kapsayan ve sivil toplum dernekleriyle iş birliği içerisinde gerçekleştirdiğimiz çevre temizliğine yönelik projeler yapıyoruz. Bu yıl içinde saha etkinliklerimize, bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerini de ekleyeceğiz. Sürdürülebilir bir dünya hepimizin ortak hedefi. QNET Türkiye olarak, çevre kirliliği ve temiz suya erişim alanlarında daha fazla çaba sarf etmek önceliklerimiz arasında yer alıyor. Dünya Su Günü de bizim çalışmalarımızın anlam kazandığı önemli günler arasında yer alıyor, bugün farkındalık oluşturduğumuz için memnuniyet duyuyoruz" dedi.

QNET Türkiye'nin Dünya Su Günü'ne özel etkinliğinde konuşan sunucu Ece Vahapoğlu ise; "Sağlıklı yaşam konusunda son yıllarda hem Türkiye'de hem dünyada bilinçlenme arttı. Gündemimizde bizi sağlıklı yaşama itiyor. Su tüketimi konusunda halen gereken bilincin oluşmadığını görüyorum. Halbuki su en kolay ulaşabildiğimiz sağlık kaynağıdır" dedi.

Su tasarrufu konusuna da çok önem verdiğini belirten Vahapoğlu, aile olarak muslukların gereksiz kullanılmaması ve uzun süre açık kalmaması konusuna çok dikkat ediyor ve evimizde su arıtma cihazı kullanıyoruz" ifadelerinde bulundu. - İSTANBUL

Sürdürülebilir dünya için suya değer verin
Sürdürülebilir dünya için suya değer verin

Küresel Isınma, Dünya Su Günü, Türkiye, 22 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Sürdürülebilir dünya için suya değer verin' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kasımpaşa, teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı Önce takip etti, sonra kurşun yağdırdı! Eşinin saldırısına uğrayan kadın, hayatını kaybetti İETT şoförü korona nedeniyle kapasitesi dolan otobüsün kapılarını açmadı, öfkeli vatandaşlar aracın önünü böyle kesti Öğretmenlerinin "Liseyi bitiremez" dediği genç herkesin yüzünü kara çıkardı Piyasalardaki dalgalanma sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği bir meydan okuma değildir Aşırı hız sonucu feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı Otomobilini çamaşır suyuyla yıkayan adam, fenalaşıp yaşamını yitirdi Kulisleri hareketlendiren iddia! Cumhurbaşkanı, MKYK ve Kabine'de birden fazla görev alanların sayısını azaltacak
15 yıllık arkadaşının iş bulma vaadine inandı! İmzaladığı formla 158 bin dolar borçlandırıldı 15 yıllık arkadaşının iş bulma vaadine inandı! İmzaladığı formla 158 bin dolar borçlandırıldı         
13:37
2 yaşındaki yeğenine tokat atıp sigara içiren amcadan pes dedirten savunma: Severek vuruyordum 2 yaşındaki yeğenine tokat atıp sigara içiren amcadan pes dedirten savunma: Severek vuruyordum         
13:34
Vladimir Putin'in ölüm listesi ifşa oldu! Rus casus hedefteki 6 kişinin isimlerini paylaştı Vladimir Putin'in ölüm listesi ifşa oldu! Rus casus hedefteki 6 kişinin isimlerini paylaştı         
13:08
Simge Sağın, adını kullanarak iş adamlarıyla cinsel içerikli konuşan kişiden şikayetçi oldu Simge Sağın, adını kullanarak iş adamlarıyla cinsel içerikli konuşan kişiden şikayetçi oldu         
12:57
Sinan Engin Fenerbahçe'nin, Erol Bulut'un yerine Joachim Löw ile anlaştığını öne sürdü Sinan Engin Fenerbahçe'nin, Erol Bulut'un yerine Joachim Löw ile anlaştığını öne sürdü         
12:04
Dolandırıcıların 'kargo gönderim ücreti' tuzağı! Mesaj atarak kandırmaya çalışıyorlar Dolandırıcıların 'kargo gönderim ücreti' tuzağı! Mesaj atarak kandırmaya çalışıyorlar         
11:52
Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir         
11:42
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, mini elbiseli pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, mini elbiseli pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor         
11:30
Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Mağarada çadır kurup bekliyor, haftalık 2 bin TL kazanıyor Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Mağarada çadır kurup bekliyor, haftalık 2 bin TL kazanıyor         
10:47
19 yıl boyunca hapisten çıkmasını beklemişler! Babasının katilini öldürttü 19 yıl boyunca hapisten çıkmasını beklemişler! Babasının katilini öldürttü         
10:42
Son dakika: Borsada iki kez ara verilen işlemler tekrar başladı! Kayıp yüzde 8'in üzerinde Son dakika: Borsada iki kez ara verilen işlemler tekrar başladı! Kayıp yüzde 8'in üzerinde         
10:11
Hırsızlar hiçbir şeye dokunmadan hayalet göstergeyi alıp kaçtı! 20 bin lira masraf var Hırsızlar hiçbir şeye dokunmadan hayalet göstergeyi alıp kaçtı! 20 bin lira masraf var         
10:07
Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, "Sülalene muhteşem bir klip hazırladım" sözleriyle tehdit etmiş         
09:56
Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu         
09:45
Bu ilçede ikamet edenler şaşkın! 15 gündür havadan yumurta yağıyor Bu ilçede ikamet edenler şaşkın! 15 gündür havadan yumurta yağıyor         
09:38
Risk haritasında mavi kalan tek il Şırnak oldu! Sırları da son derece basit Risk haritasında mavi kalan tek il Şırnak oldu! Sırları da son derece basit         
07:55
Abdullah Gül, Devlet Bahçeli'nin sert açıklaması sonrası sessizliğini bozdu Abdullah Gül, Devlet Bahçeli'nin sert açıklaması sonrası sessizliğini bozdu         
18:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2021 13:52:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Sürdürülebilir dünya için suya değer verin" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei