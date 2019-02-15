Sürdürülebilir İlişkinin Formülü!

Yani bir ilişkide güçlü taraf iseniz eşinizin duygularına cevap verebiliyor ve bu şekilde ilişkideki tatmini arttırabiliyorsunuz demektir. Bu duygu eşler arasında güven ve adil düzen hissini güçlendirdiği için uzun ilişkilerin sihirli formülü olabiliyor diyen Eryorulmaz, duyguları karşılıklı anlayabilme ve duygusal açıdan esnek olabilmenin ise iyi ilişkinin altın anahtarı olduğuna dikkat çekiyor.Ani Eryorulmaz, evlilik kurumunu etkileyen unsurları ise şöyle sıralıyor:

İlişki Dengesi

Evlilik kurumu içinde bir çiftin zor yaşam koşullarına, ekonomik problemlere, yaşamın getirdiği zorunlu değişikliklere nasıl dayandığı ve cevap verdiği, çiftin fiziksel ve ruhsal sağlığı ile aralarındaki güç dengesinin harmonisine bağlıdır.

Eşlerin Ruhsal Yapısı

Zor zamanlarında destek göreceğini bilmek, yakınlık ihtiyacının karşılanması, kuvvetli duygusal bağlar kurmak, duyguların paylaşılabilmesi ve ifade edilebilmesi eşler arasındaki iletişimde çok önemlidir. Eşlerin fiziksel ve ruhsal iyi oluş hali de bu faktörlerle çok yakından ilişkilidir.

Her Türlü Duygusal Desteği Sadece Eşten Beklemek İlişkiyi Yoruyor

Sosyal ilişki ihtiyaçları, asırlardan beri insanoğlunun temel ihtiyacı olmaya devam ediyor. Eskiden zor zamanlarda destek görebilme ve duygusal beslenme gereksinimlerinin tümümün eş tarafından karşılanması beklenmezken, artık sosyal ilişkilerin gittikçe zayıfladığı modern yaşamın içindeki evliliklerde, tüm bu ihtiyaçların karşılaması sadece eşten beklenebiliyor. Bu durum ise ilişkiyi yorabiliyor.

Uzun Evlilikler İçin Adil İlişki

Adil bir ilişki içinde olduğunu hissetmek, evliliklerin ömrünü uzatıyor. Karşılıklı saygı duyulan ortamlarda eşler anlaşıldıklarını, dinlendiklerini ve davranışların bu anlayışla biçimlendiğini görmekten mutluluk duyuyor. Yani adil ilişki eşit iş yapılan, bir verilince bir alınan bir ilişkiden ziyade, duyulduğuna, anlaşıldığına ve karşı tarafın buna göre davrandığına inanılan bir ilişki türü oluyor.

Dengeli Güç

Gücün dengeli olduğu evliliklerde çiftler dolambaçlı yollar kullanmadan, manipüle etme ihtiyacı hissetmeden, doğrudan istek ve ihtiyaçlarını karşı tarafa aktarabiliyor. Gücün eşit dağıldığı ilişkilerde evlilik tatmini, her iki tarafın sorumluluğunda oluyor. Bu durum karşılıklı suçlamayı önleyerek, iki bireyin de sorumluluk hissini güçlendiriyor.