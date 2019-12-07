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"Sürdürülebilir İyi Ebeveynlik Konferansı"

6 saat önce

Başkentte ebeveynlerin çocuk yetiştirirken yapmaları gerekenlerin anlatıldığı "Sürdürülebilir İyi Ebeveynlik Konferansı" düzenlendi.

Başkentte ebeveynlerin çocuk yetiştirirken yapmaları gerekenlerin anlatıldığı "Sürdürülebilir İyi Ebeveynlik Konferansı" düzenlendi.

Çankaya ilçesindeki bir özel okulda düzenlenen "Sürdürülebilir İyi Ebeveynlik Konferansı"nda, eğitim uzmanları, psikolog, sosyolog ve psikiyatristler ebeveynlerin çocuklarını yetiştirirken yapmaları gerekenler konusunda sunum yaptı.

Araştırmacı yazar ve "sürdürülebilir iyi ebeveynlik" programının kurucusu Gülüş Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuk yetiştirirken yapılması gerekenlerin kültürlere göre farklılık gösterdiğine işaret etti.

Ebeveynlere yönelik birçok kitapta birbirine tezat önerilerin bulunduğunu söyleyen Türkmen, "Yabancı ülkelerin kültürlerine göre yazılmış öneriler, ülkemizdeki değerlerle uyuşmayabiliyor. Bu nedenle kültürümüze uyan, bu ülkenin topraklarından çıkan bir felsefe olarak 'sürdürülebilir iyi ebeveynlik' anlayışını geliştirdim." dedi.

Türkmen, çocuk yetiştirirken dikkati edilmesi konuları anlatarak, "Çocuk yetiştirirken üç noktaya dikkat edilmesi gerekiyor. İçinde yaşanılan devrin koşullarına, kültüre ve çocuğun kişiliğe göre bir yol izlenmesi gerekiyor. Bunlar dikkate alınmadığın anne, baba ile çocuklar arasında sıkıntılar yaşanabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çankaya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 01:36 Kaynak: AA
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