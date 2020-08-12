Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Kredi Modeli ile ilk destek Altınmarka'ya - Son Dakika

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Kredi Modeli ile ilk destek Altınmarka'ya

TSKB, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı (SKA) odağına alan yeni bir kredi modeli geliştirdiBankadan yapılan açıklamaya göre, TSKB dörtte üçü sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık temalı yatırımlardan oluşan kredi portföyüne sahip bir banka olarak yenilikçi finansman modelleriyle Türkiye'de...

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Kredi Modeli ile ilk destek Altınmarka'ya, System.String[]

TSKB, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı (SKA) odağına alan yeni bir kredi modeli geliştirdi

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TSKB dörtte üçü sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık temalı yatırımlardan oluşan kredi portföyüne sahip bir banka olarak yenilikçi finansman modelleriyle Türkiye'de iklim dostu, çevre dostu ve pozitif sosyal etkiye sahip yatırım kültürünün oluşmasına yönelik katkılarına devam ediyor.

SKA Kredi Modeli ile Altınmarka firmasına sağlanan işletme kredisi kapsamında, TSKB'nin sürdürülebilirlik danışmanlığı alanında kurmuş olduğu iştiraki ESCARUS tarafından Altınmarka'nın sosyal, ekonomik ve çevresel konularda öz-değerlendirmesi gerçekleştirilecek.

ESCARUS tarafından geliştirilmiş SKA Değerlendirme Aracı ile Birleşmiş Milletler tarafından yürürlüğe alınan 17 adet SKA kapsamında firmaların faaliyetlerine ve performansına ilişkin öz-değerlendirilmesi yapılıyor. Bu değerlendirme ışığında boşluk analizi gerçekleştirilerek gelişim alanları belirleniyor ve SKA'lara ilişkin aksiyon planları oluşturuluyor.

Altınmarka için hazırlanacak SKA Raporu, yeni tüketim alışkanlıklarında, ürünlerin sürdürülebilirliğine odaklanılan günümüzde, firmanın ulusal ve uluslararası paydaşlarına sunabileceği tarafsız bir değerlendirme olacak.

Sorumlu Üretim ve Tüketim (SKA 12), İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme (SKA 8), Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (SKA 5), Erişilebilir ve Temiz Enerji (SKA 7), İklim Eylemi (SKA 13), Nitelikli Eğitim (SKA 4) ile Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı (SKA 9) başlıklı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın ön plana çıktığı aksiyon planları doğrultusunda, Altınmarka'nın yarattığı etkiye bağlı olarak firmaya finansman maliyetlerinde iyileştirme sağlanacak.

"Bu güç ve fikir birliği örneğinin yeni firmalarımızla çoğalmasını umuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdür Vekili Ece Börü, içinden geçilen pandemi döneminin; sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık uygulamalarının, iş ve finans dünyası için olmazsa olmaz olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"TSKB olarak kalkınma ekonomisi alanındaki 70 yıllık deneyimimiz, sürdürülebilirlik alanındaki entelektüel sermayemiz ve nitelikli finansman olanaklarımızla ülkemize sağladığımız katkıya hız kesmeden devam ediyoruz. İştirakimiz ESCARUS iş birliğinde değerli müşterimiz Altınmarka ile ilk örneğini hayata geçirdiğimiz SKA Kredi Modeli ile sunduğumuz finansman desteğini çok yönlü katma değer içeren bir boyuta taşıyoruz. Dünya genelinde kabul görmüş BM Sürdürülebilirlik Kalkınma Amaçları'nı temeline alan bu model ile firmalarımıza en uygun maliyetle finansman sağlarken onları çevresel, sosyal ve ekonomik eksenlerde daha sürdürülebilir uygulamalarla buluşturuyoruz. 3 kurum olarak yarattığımız bu güç ve fikir birliği örneğinin yeni firmalarımızla çoğalmasını umuyoruz."

ESCARUS Genel Müdürü Dr. Kubilay Kavak da ESCARUS olarak yaklaşık 10 yıldır iş dünyasına sürdürülebilirlik alanında geniş yelpazede danışmanlık hizmetleri sunduklarını bildirdi.

Kavak, "Bunlardan biri de 17 başlık altında toplanan BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında firmaların değerlendirilmesi, gelişime açık alanları üzerinden aksiyon planları belirlenerek sürdürülebilir iş modellerine katkı sağlanması... TSKB'nin Türk finans sektöründe ilk örneğini Altınmarka ile gerçekleştirdiği ve firmalara sürdürülebilirlik yönünde attıkları adımlar sayesinde uygun maliyetli finansmana erişim fırsatı sunan SKA Kredi Modeli'ne biz de bu alandaki uzmanlığımızla katkı sağlamaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Altınmarka Yönetim Kurulu Başkanı Birol Altınkılıç da Altınmarka grubu olarak TSKB tarafından hayata geçirilen SKA Kredi Programı'na alınarak Türkiye'de bu projenin imkanlarıyla buluşan ilk kurum olmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"TSKB'nin iştiraki olan ESCARUS'un Altınmarka ürünlerinin sürdürülebilirliği, kurumumuzun performansı ve faaliyetlerine ilişkin dünyaca kabul görmüş kriterlere göre hazırladığı rapor, Altınmarka grubunun bu konuya daha fazla odaklanması ve kendisini uluslararası alanda daha da geliştirmesi için bir fırsat olacaktır. Kurumumuza duydukları güven ve faaliyetlerimize olan inançları nedeniyle TSKB ve ESCARUS yönetimine ve ekiplerine, bu farkındalık ile sürdürülebilirlik konusuna daha fazla önem vereceğine emin olduğum çalışma arkadaşlarıma projeye verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ederim."

Türkiye Sinai Kalkınma Bankası, Altınmarka, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 13:57

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Kredi Modeli ile ilk destek Altınmarka'ya - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi Son Dakika: Yunanistan ve ABD dışişleri bakanları Doğu Akdeniz için bir araya gelecek Mert Hakan Yandaş, G.Saray İdari Direktörü Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulundu Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında araç muayene süreleri 30 Eylül'e kadar uzatıldı Galatasaray'da Albert Riera, Fatih Terim'in yardımcısı oldu Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile 1 yıllık sözleşme yeniledi Çorum'daki yangında hayatını kaybeden iki çocuğun cansız bedenleri birbirlerine sarılı halde bulundu Trabzonspor, Marlon'un 1 yıllığına kiralandığını borsaya bildirdi Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı Barcelonalı bir futbolcu koronavirüse yakalandı Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını görücüye çıkarmasıyla birlikte satış sitesi çöktü Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi Son Dakika: Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısı iki haftaya kadar piyasaya çıkacak
Bahçeli, döviz kurundaki yükselişle ilgili suskunluğunu bozdu: Sevinen zalimin oyuncağıdır Bahçeli, döviz kurundaki yükselişle ilgili suskunluğunu bozdu: Sevinen zalimin oyuncağıdır         
11:45
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu         
11:34
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, kulübün satışına onay verdi: Teklifleri kesinlikle değerlendireceğim Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, kulübün satışına onay verdi: Teklifleri kesinlikle değerlendireceğim         
11:30
Galatasaray'ın yeni transferi Omar Elabdellaoui, pazar günü İstanbul'a geliyor Galatasaray'ın yeni transferi Omar Elabdellaoui, pazar günü İstanbul'a geliyor         
11:22
Sinirlerine hakim olamayan yıldız basketbolcu Giannis Antetokounmpo, rakibine kafa attı Sinirlerine hakim olamayan yıldız basketbolcu Giannis Antetokounmpo, rakibine kafa attı         
11:20
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 21 liralık değişim Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 21 liralık değişim         
11:08
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti         
10:58
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü" iddiası hakkında konuştu         
10:57
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu         
10:54
Atiye dizisi, uyarlandığı romanın yazarıyla mahkemelik oldu Atiye dizisi, uyarlandığı romanın yazarıyla mahkemelik oldu         
10:17
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi         
10:08
İngiltere'de T-Rex'in kuzeni yeni bir dinozor türü keşfedildi İngiltere'de T-Rex'in kuzeni yeni bir dinozor türü keşfedildi         
10:07
Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'a övgü yağdırdı, Kerem Bürsin sorusunu duyunca da kaçtı Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'a övgü yağdırdı, Kerem Bürsin sorusunu duyunca da kaçtı         
09:44
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı         
09:40
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık         
09:36
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş         
09:35
Öfkeli kayınpeder, oğlundan boşanmak isteyen gelininin avukatını tokatladı! Anbean kamerada Öfkeli kayınpeder, oğlundan boşanmak isteyen gelininin avukatını tokatladı! Anbean kamerada         
09:25
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada         
09:20
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı         
09:05
Tamer Karadağlı, Didem Ceran ile sevgili olduğu yönündeki iddiaları yalanladı Tamer Karadağlı, Didem Ceran ile sevgili olduğu yönündeki iddiaları yalanladı         
08:07
MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi         
07:40
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler         
23:15
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü         
23:13
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı         
22:53
Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti         
21:31
Köln, formadaki cami silüeti nedeniyle üyeliğini iptal eden taraftarı ciddiye almadı: Güle güle Köln, formadaki cami silüeti nedeniyle üyeliğini iptal eden taraftarı ciddiye almadı: Güle güle         
20:53
"Bir teneke altın var" rivayetine inanan defineciler, tarihi köprüyü talan etti         
18:34
Güzel model Azra Akın, spor uğruna sakatlandı Güzel model Azra Akın, spor uğruna sakatlandı         
16:54
Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım         
16:17
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Rusya'nın koronavirüs aşısı açıklamasını değerlendirdi: 1-2 ay içinde üretilip dağıtılması mümkün değil Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Rusya'nın koronavirüs aşısı açıklamasını değerlendirdi: 1-2 ay içinde üretilip dağıtılması mümkün değil         
16:16
AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2020 14:17:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Kredi Modeli ile ilk destek Altınmarka'ya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei