Son Dakika Haberleri: Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Türkiye Haritalandırması" Projesi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Türkiye Haritalandırması" Projesi

1 saat önce

Gaziantep'de Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) tarafından, "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Türkiye Haritalandırması" pilot projesi kapsamında düzenlenen çalıştay başladı.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Türkiye Haritalandırması
Gaziantep'de Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) tarafından, "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Türkiye Haritalandırması" pilot projesi kapsamında düzenlenen çalıştay başladı.

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Salonunda düzenlenen etkinlikte, pilot belediyelerde olarak başlattıkları proje kapsamında düzenledikleri haritalandırma çalıştaylarının 15'incisini Gaziantep'te gerçekleştirdiklerini söyledi.

Düzenledikleri çalıştaylarla, belediye personelinde küresel hedefler ile ilgili farkındalığı artırdıklarını belirten Duman, "Hem de belediye faaliyetlerinin hedeflere göre hizalamasını gerçekleştirdik. Aynı zamanda bu program, sürdürülebilir kalkınma hedefleri üzerinde farklı birimlerdeki belediye personelinin ortaklaşa çalışması için de bir zemin oluşturdu." diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Osman Toprak ise çalıştayın verimli geçmesi temennisinde bulunarak, şunları aktardı:

"Geçmişten aldığımız mirası, yaşanabilir şekilde geleceğe taşımamız gereken bir emanet. Bu kapsamda dünyada bulunan başta gelişmiş ülkeler olmak üzere her devletin, toplumun, her ferdin kendi üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesi gerekiyor. Dünyada savunma sanayisine ayrılan bütçenin, açlık, yoksulluk ve çevre kirliliği gibi küresel meselelere ayrılan bütçeden çok daha fazla olduğunu düşündüğümüzde, esasında problemin çok da kolay aşılabilecek bir mesele olmadığını görüyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak, bu hedeflere ulaşma noktasında birçok icraatımız oldu. Çalıştay süresince detaylarıyla aktarılacaktır ama geleceğe bırakacağımız dünyamızın, daha yaşanabilir olması için herkesin üzerine düşeni yapmasının çok önemli olduğuna inanıyorum."

Çalıştay yarın sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:24 Kaynak: AA

Pilot, Gaziantep, Türkiye, Güncel
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