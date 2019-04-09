Son Dakika Haberleri: Sürdürülebilir Kalkınmada Kütüphanelerin Rolü

Sürdürülebilir Kalkınmada Kütüphanelerin Rolü

1 saat önce

Düzce Üniversitesi Genç TEMA Topluluğu, Düzce İl Halk Kütüphanesi iş birliği ile Kütüphaneler Haftası kapsamında, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Halk Kütüphanesi'nde öğrencilerle buluştu.

Sürdürülebilir Kalkınmada Kütüphanelerin Rolü, System.String[]
Düzce Üniversitesi Genç TEMA Topluluğu, Düzce İl Halk Kütüphanesi iş birliği ile Kütüphaneler Haftası kapsamında, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Halk Kütüphanesi'nde öğrencilerle buluştu.

EMA Vakfı Düzce İl Temsilcisi ve Düzce Üniversitesi Genç TEMA Topluluğu Danışmanı Öğr. Gör. Oğuzhan Kendirli'nin, öğrencilere "Sürdürülebilir Yaşam ve Doğa" adlı sunumuyla başlayan program, üniversite öğrencilerinin eski tişörtlerden bez torba yapımı ile devam etti. Genç TEMA Topluluğu Başkanı Burcu Örük yaptığı açıklamada, "Biz doğayı sahiplenirsek o da bizi sahiplenecektir. Sürdürülebilir yaşam ve doğa bizler ve geleceğimiz için çok önemli." diyerek öğrencilere, eski kıyafetlerini nasıl değerlendirebilecekleri hakkında bilgiler verdi.

Program sonunda Kütüphane Müdürü Burhan Bayram, Düzce İl Halk Kütüphanesi'nin düzenlediği kitap okuma etkinliğine katılan Düzce Üniversitesi öğrencileri ve Genç TEMA Topluluğu öğrencileri ile bir arada bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:59 Kaynak: İHA
Düzce Üniversitesi, Genç, Düzce, Güncel
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