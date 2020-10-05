Sürdürülebilir kalkınmanın yolu tasarruf sağlayan teknolojilerden geçiyor

Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, "Kurumsal bir vatandaş olarak doğal kaynakların tasarruflu bir şekilde kullanılmasını öncelikli görüyoruz. Dünya genelinde özellikle sanayi alanında enerji kullanımının üretimde ve üretim standartlarında bir düşüşe neden olmadan azaltılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Mitsubishi Electric tarafından yapılan açıklamaya göre, şirket, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda enerji tasarrufuna katkıda bulunuyor. Kurumsal ilkesi "Daha İyisi İçin Değişim" ve çevre ilkesi "Eko Değişim" felsefesiyle yol alarak dünya genelinde toplumların yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen firma, enerji verimliliği konusundaki çalışmalarını her geçen yıl artırıyor.

Açıklamada 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü kapsamında değerlendirmede bulunan Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, "Kurumsal bir vatandaş olarak doğal kaynakların tasarruflu bir şekilde kullanılmasını öncelikli görüyoruz. Dünya genelinde özellikle sanayi alanında enerji kullanımının üretimde ve üretim standartlarında bir düşüşe neden olmadan azaltılması gerekiyor. Konutlar, ofisler ve kamuya açık tüm büyük projelerde de tüketilen enerjiden tasarruf edilmesi tüketiciler için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Mitsubishi Electric'in BM tarafından 2016-2030 yılları arasında ulaşılmak üzere belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda çalıştığını aktaran Saraçoğlu, hedeflerde yer alan "ucuz ve temiz enerji", "sürdürülebilir kentler ve toplumlar" ile "iklim aksiyonu" konularına yoğunlaştıklarını, akıllı, enerjiyi koruyan ve enerji üreten bir toplumun oluşmasına katkı sunmaya yardımcı olacak teknoloji ve sistemler geliştirmek için çalıştıklarını belirtti.

"Yüksek enerji tasarrufuna sahip çözümlerimizle çevreci bir çözüm ortağıyız"

Sadece ürünlerin teknolojisi, güvenilirliği ve kalitesiyle değil çevre duyarlılığı ve verimlilik konusunda da fark yarattıklarını belirten Saraçoğlu, "Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 'evden uzaya' kadar faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde yüksek enerji tasarrufuna sahip çözümlerimizle öne çıkıyoruz. Özellikle sanayi alanında enerji kullanımının, üretimde ve üretim standartlarında bir düşüşe neden olmadan azaltılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de çevre dostu binalar, fabrikalar ve altyapı projeleri için iklimlendirme, otomasyon, asansör, yürüyen merdiven ve görsel veri sistemleri alanlarında iddialı bir çözüm ortağı olduklarına işaret eden Saraçoğlu, şunları kaydetti:

"Otomasyon çözümlerimizle sanayide ciddi oranda enerji tasarrufu sağlıyoruz. Markamızın Sanayi 4.0'a yanıtı olan dijital fabrika konseptimiz e-F@ctory ile fabrikalara çok daha hızlı, verimli ve çevreci üretim imkanı tanıyoruz. Üretimde çok ciddi maliyet tasarrufu sağlayan ve yönetimden üretim katına kadar tüm fabrika katmanlarını optimize etmek için ileri teknolojileri kullanan e-F@ctory, işletmelerin hem küresel rekabette hem de çevreci üretimde bir adım önde olmalarına katkı sağlıyor. Dünyanın en derin batırma tüp tüneline sahip Marmaray gibi hayatın içindeki projelerde de yer alıyor ve enerji verimliliği alanında yüksek katma değer sunuyoruz. AVM'ler, gökdelenler ve hastaneler gibi çok yüksek oranda enerjiye ihtiyaç duyan yapılarda ise kontrollü enerji yönetim sistemi uyguluyoruz."

"Klima alanında yüzde 94'e varan geri dönüşüm sağlıyoruz"

Mitsubishi Electric'in iklimlendirme sistemlerinin de yüksek düzeyde enerji verimliliği sağladığını aktaran Saraçoğlu, "Konut, ofis ve endüstriyel klima sistemleri alanında, yapay zeka teknolojileri ile donatılmış, A+++ enerji sınıfına ulaşan ve sistem ömrünü tamamlayana kadar çevreye dost bir yaklaşımla maksimum enerji tasarrufu sağlayacak bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Yüksek teknoloji ve düşük enerji prensibiyle hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği'nin yeni F-Gaz Yönetmeliği hedefleriyle uyumlu olan yüksek enerji verimliliğine sahip R-32 gazını ilk kullanan markalardan olduklarına değinen Saraçoğlu, "Bunun da ötesinde saf haliyle çevrede var olan doğal bir akışkan olması sebebiyle çevreye herhangi bir olumsuz etkileşimi bulunmayan karbondioksit akışkanlı sistemleri tasarlayarak daha yaygın kullanılması için çalışıyoruz. Bu sayede daha az soğutucu akışkan kullanarak verimi artırmayı, karbon salımını kısıtlamayı ve karbon ayak izini küçültmeyi amaçlıyoruz. Klima alanında yüzde 94'e varan geri dönüşüm oranıyla dikkat çekiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"İleri teknolojimiz CO2 emisyonlarını azaltmaya yardımcı oluyor"

Enerji tasarrufuna yönelik yeni nesil teknolojiler geliştirmeye devam ederek markanın 100'üncü yıldönümü olan 2021 yılına kadar ürün kullanımından kaynaklanan karbondioksit salımını 2001 mali yılına kıyasla, üretimden kaynaklanan karbondioksit salımını ise 1991 mali yılına göre yüzde 30'a varan oranda azaltmayı hedeflediklerini belirten Saraçoğlu, şöyle devam etti:

"İleri teknolojimiz faaliyet gösterdiğimiz alanlarda enerji tasarrufu sağlarken CO2 emisyonlarını da hedeflerimiz doğrultusunda azaltıyor. Örneğin, Mitsubishi Electric tarafından icat edilen ve sadece Mitsubishi Electric asansörlerinde bulunan kabin içi yüke göre asansör hızını belirleme teknolojisi sayesinde yüzde 35'e varan oranlarda enerji tasarrufu yapılarak yılda yaklaşık bin 400 kilogram karbondioksit salımı azaltılabilmesini sağlıyoruz. Nisan 2021 ve sonrasındaki uzun bir döneme odaklanan yeni Çevresel Sürdürülebilirlik Vizyonu 2050 ile çevrenin korunması konusuna yönelik çalışmalarını yoğunlaştıran Mitsubishi Electric, doğa ile uyum içinde yaşayan, düşük karbonlu ve geri dönüşüm odaklı bir toplum oluşturmak için kritik önem taşıyan uygulamalar hayata geçiriyor."