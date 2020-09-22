Sürdürülebilir Kent İçi Hareketlilik Projesinin ödül töreni yapıldı - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Sürdürülebilir Kent İçi Hareketlilik Ödüllü Proje Yarışması'nda dereceye giren yarışmacılar ödüllerini aldı. Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleşen ödül töreninde ilk 3'e giren yarışmacılara ödüllerini Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu takdim etti.

16-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın her yerinde belirli bir tema ekseninde kutlanan Avrupa Haftası'nın bu yılki teması "Herkes İçin Sıfır Karbon Salınımlı Hareketlilik" olarak gerçekleşti. Antalya Büyükşehir Belediyesi, hafta kapsamında bu konu üzerine vatandaşları kent içi çözümlere dahil edebilmek ve özellikle gençlerle işbirliği geliştirmek için "Sürdürülebilir Kent İçi Hareketlilik Ödüllü Proje Yarışması" düzenledi. Geçtiğimiz günlerde sonuçları açıklanan yarışmada ödül töreni düzenledi.

Kazananlar ödüllerini aldı

Büyükşehir Belediyesi Fuayesi'nde gerçekleşen ödül törenine Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Baş Danışmanı Cem Oğuz, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç ve dereceye girenler katıldı. Törende ilk 3'e giren yarışmacılara ödüllerini Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu takdim etti.

Finalistlere katılım sertifikası

Yarışmada Salih Sandal; bisiklet kullanımını güçlendirerek bisikletlilerin takibini sağlayan etkileşim amaçlı sosyal platform "ChipBİS" projesi ile birinci olarak elektrikli scooter ödülünü kazandı. Fatih Dengeşik ise, beyaz yakalı ve mavi yakalı çalışanların bisikleti ulaşım aracı olarak kullanarak ulaşımın rahatlamasını öngören "İş Yerine Pedalla Projesi" ile ikinciliği elde ederek bisiklet ödülünü aldı. Yusuf Ziya Çetin de Antalya'da mesaiye bisiklet ile giden vatandaşların sıcak yaz ayları ve yağmurlu havalarda bisikletleriyle seyahat edebilmeleri için tramvay ağına entegre edilmesini içeren "Tramvay Entegreli Bisiklet Kenti Projesi" ile üçüncü seçilerek scooter ödülünü aldı. Ayrıca finalistlere katılım sertifikaları verildi. - ANTALYA