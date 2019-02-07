Son Dakika Haberleri: Sürdürülebilir Kentler ve Katı Atık Yönetimi Çalıştayı

Sürdürülebilir Kentler ve Katı Atık Yönetimi Çalıştayı

1 saat önce

İpekyolu Belediyesince, "Sürdürülebilir Kentler ve Katı Atık Yönetimi Çalıştayı" düzenlendi.

Sürdürülebilir Kentler ve Katı Atık Yönetimi Çalıştayı, System.String[]
İpekyolu Belediyesince, "Sürdürülebilir Kentler ve Katı Atık Yönetimi Çalıştayı" düzenlendi.

Prof. Dr. Ruşen Keleş ve alanında uzmanların katıldığı çalıştayda, enerji etkin kentler, kentsel dönüşüm, inşaat atıklarının değerlendirilmesi, katı atık yönetimi, sürdürülebilir performanslı kentsel dönüşüm, sıfır atık ve arıtılmış atık sular konuları ele alındı.

Bir otelde düzenlenen çalıştayda konuşan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Van'da son iki yılda temel belediyeciliğin yanı sıra çevreci bir belediye olduklarını söyledi.

Artık Van'ın, terör ve güvenlik sorunlarının konuşulduğu bir il olmadığına dikkat çeken Öztürk, "Sanatın, kültürün, dezavantajlı grupların sorunlarının konuşulduğu ve onlara çözüm üretildiği bir şehir haline geldi. Dolayısıyla bu çalıştayı önemsiyorum. Çalıştayın ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen atık su arıtma ile katı atık tesislerinin önemli olduğunu vurgulayan Öztürk, şöyle devam etti:

"Önceki dönemlerde ilçede geri dönüşüm yüzde 2 seviyesindeydi. Şimdi bu oran yüzde 6 seviyesine çıktı. Bu ciddi bir artıştır. Bu oran Türkiye'de yüzde 7 seviyelerindedir. İnşallah bu ilerleyen süreçte devam edecektir. Çünkü çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Bir yılda 5 bin 400 ton geri dönüşüm malzemesi toplandı. Diğer taraftan 10 ton atık yağ, 40 ton bayat ekmek ve 10 ton yemek atıkları toplandı. Yine geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla Türkiye'nin ilk 'Geri Dönüşüm Sokağı' oluşturuldu."

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal da çalıştayın Van için önemli olduğunu belirterek, "Şehirleri yaşatan, toplumların zihninde kazınan en önemli unsurlardan biri o şehirlerin ruhudur. O şehre ruh verecek yapılar, alanlar ve insanlardır." dedi.

Prof. Dr. Ruşen Keleş'in, "Türkiye'de Kentleşme ve Çevre Sorunları" konusunda sunum yapmasıyla çalıştay sona erdi.

Çalıştaya Van Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri ve davetliler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:20 Kaynak: AA

Ruşen Keleş, Van, Dönüşüm, İpekyolu, Güncel
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