Sürdürülebilir modanın elçileri oldular

Moda endüstrisinde sürdürülebilirliğin tasarımdan başladığına inan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB), 15. Moda Tasarım Yarışması'nı sürdürülebilirlik eksenli tespit etti. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Moda Tasarım Yarışması'nda, moda endüstrisinde sürdürülebilirlik elçileri olacak olan 10 finalist iki aşamalı eleme sonrasında belirlendi.



Var olan kaynakları en verimli ve doğaya duyarlı şekilde kullanarak gelecek nesillerin umutlarına ve yaşam standartlarına sahip çıkma bilincini ifade eden TECH-TILITY temalı 15. EİB Moda Tasarım Yarışması ile hazırgiyim sektörüne genç ve vizyoner tasarımcılar kazandırmayı hedeflediklerini anlatan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, bu yıl tasarım ile sürdürülebilirliği birleştirdiklerini kaydetti.



"Tasarımları moda endüstrisine sunacağız"



Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin çalışma programında sürdürülebilirliğin öncelikli konularının başında geldiği bilgisini veren Sertbaş, "Dünya'daki kaynakların sonsuz olmadığını, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmamız gerektiğini, bunun için de çalıştığımızı göstermek istiyoruz. EİB Moda Tasarım Yarışması'nın ana temasını bu amaçla bu yıl TECH-TILITY olarak belirledik. Genç tasarımcılar bu temaya uygun çok güzel tasarımlar yaptı. 10 Nisan tarihinde bu tasarımları moda endüstrisine sunacağız" diye konuştu. EİB Moda Tasarım Yarışmasının genç tasarımcılar ile moda endüstrisinin tanışmasında köprü görevi gördüğüne vurgu yapan EİB Moda Tasarım Yarışması Komitesi Başkanı Tuğba Hazar ise, yarışmaya başvuran tasarımcılar arasından 10 tasarımcıyı iki aşamalı eleme sonrasında tespit ettiklerini, tasarımların bundan sonraki süreçte dikim sürecinin başlayacağı bilgisini verdi.



"Tasarımcılarımız moda endüstrisinde sürdürülebilirlik elçisi olacak"



"Tasarımcılardan, yeni eserler ortaya çıkarırken en büyük mirasımız olan doğayı bu günkü yaşam iksirimizle birleştirmelerini istedik" diyen Hazar, tasarımcıların bu bilinç ve ön görüyle doğayı koruyan teknolojileri tasarımlarıyla buluşturduklarını belirtti. Hazar, "Tasarımcılarımız yol gösterici olacaklar ve moda endüstrisinde sürdürülebilirlik elçisi olacaklar" dedi.



18 milyar dolar ihracat



Türkiye'nin Hazır Giyim ve Konfeksiyon sektöründe son 20 yılda önemli bir kabuk değişikliği yaşadığını, fason üretimden kendi koleksiyonlarını hazırlayan ve dünyaya ihraç eden bir boyuta kavuştuğunu bu sayede yıllık 18 milyar dolar ihracat seviyesine çıktığını dile getiren Hazar sözlerini şöyle tamamladı: "EİB Moda Tasarım Yarışması ve diğer tasarım yarışmaları bu iklimin oluşmasına büyük katkı sağladı. EİB Moda Tasarım Yarışması dünya çapında tasarımcıların yetiştiği bir kuluçkahane görevi üstlendi." EİB 15. Moda Tasarım Yarışması'nda finale kalan 10 tasarımcı 4 adet 2020-21 sonbahar kış koleksiyonu içeren erkek, kadın ya da karma koleksiyonlar ile 10 Nisan tarihinde Evez Moda Organizasyon Koreografisinde gerçekleştirilecek final defilesinde şampiyonluk için yarışacak.



Hem para, hem yurt dışında eğitim ödülü



EİB Moda Tasarım Yarışması'nda birinci olacak tasarımcı 18 bin TL ödüle hak kazanırken, ikinci tasarımcı 13 bin TL, üçüncü tasarımcı 8 bin TL para ödülünün sahibi olacak. Öte yandan, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin sunduğu projenin Ticaret Bakanlığınca onaylanması halinde dereceye giren tasarımcılar yurt dışında eğitim alma imkanına kavuşacak. Yarışmada ilk 10'a giren tasarımcılar, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yarışma Komitesinin belirleyeceği EHKİB'in milli katılım organizasyonu gerçekleştirdiği fuarlardan herhangi birine ziyaretçi olarak katılabilecek.



Kadın tasarımcılar yarışmaya damga vurdu



TECH-TILITY temalı EİB 15. Moda Tasarım Yarışması'nda 10 Nisan tarihinde final heyecanı yaşayacak 10 tasarımcıdan sekizi kadın tasarımcılardan oluşurken, 10 finalistin yedisi İstanbul'dan, üçü İzmir'den çıktı. Tasarımcılar şu isimler oldu; Ahmet Can Encin, Aycan Hakalmaz, Ayşe Kaya, Ecem Akçay, Fadime Yıldırım, Gizem Mendi, Gökhan Rençber, Manolya Yalçınkaya, Rabia Zülal Açar ve Selen Tavtın. - İZMİR