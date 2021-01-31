Sürdürülebilir Proje, Sürdürülebilir Likidite Mi?

Connected System Kurucu Ortağı ve CEO'su Ferhan Köksal, sürdürülebilir likidite hakkında bilgi verdi.

Sürdürülebilir likiditenin firmalar için önemli olduğunu, bu yüzden daha anlamlı, rakamsal olarak küçük ama sürdürülebilir projelere odaklanılması gerektiğini söyledi.

Likiditede stabilizasyon sağlamanın temel yolunun, pazarın satın alabileceği rakamlara odaklanıp daha çok kontrat yönetimine yönelmek olduğunu belirtti.

Uzun kontrat sayesinde şirketlerin daha iyi yönetilebileceğini, gelir gider dengesinin kurulabileceğini söyleyen Köksal, sürdürülebilir likiditeyi ülkemizde farklı sektörlerin uyguladığını ve dünyanın da bu yolda ilerlediğini ifade etti.