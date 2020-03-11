Sürdürülebilir şehirler atölye çalışması gerçekleştirildi - Son Dakika
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Sürdürülebilir şehirler atölye çalışması gerçekleştirildi

6 saat önce

Tepebaşı Belediyesi'nin yürütücülüğünde hayata geçirilen "Genç Fikirler Sürdürülebilir Şehirler" projesi kapsamında düzenlenen ilk atölye çalışması İstanbul'da gerçekleştirildi.

Sürdürülebilir şehirler atölye çalışması gerçekleştirildi, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi'nin yürütücülüğünde hayata geçirilen "Genç Fikirler Sürdürülebilir Şehirler" projesi kapsamında düzenlenen ilk atölye çalışması İstanbul'da gerçekleştirildi.


Tepebaşı Belediyesi'nin yürütücülüğünde, Osmangazi Üniversitesi, Sürdürülebilirlik Adımları Derneği, MOSAIC (Yunanistan) ve EduEra (Slovakya) ortaklığında yürütülen, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından "Erasmus Plus (KA3) Yapılandırılmış Diyalog: Gençler ve Gençlik Alanında Karar Alıcılar Arasında Toplantılar" programı kapsamında "Genç Fikirler Sürdürülebilir Şehirler" projesi gerçekleştiriliyor.


Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinden biri olan sürdürülebilir şehirler konusunda Tepebaşı Belediyesi de küresel amaçlar doğrultusunda hedefleri gerçekleştirmek ve yerelleştirmeyi bir politika olarak benimsiyor. Belediye bünyesinde faaliyetlerini yürüten Sürdürülebilirlik Merkezi konuyla ilgili çalışmalar yaparken; bu kapsamda Tepebaşı Belediyesi'nin yürütücülüğünde hayata geçirilen ve Avrupa Birliği'nin hibe programı çerçevesinde finanse edilen Genç Fikirler Sürdürülebilir Şehirler projesi devam ediyor. Sürdürülebilir kalkınmanın temel taşlarından olan sürdürülebilir şehirler konusunda gençlerin farkındalığını artırmak, sorumluluk almalarını teşvik etmek ve harekete geçmelerini desteklemek amacı ile uygulanan proje ile sivil toplum, şehirlerden sorumlu kamu otoriteleri, üniversite ve özel sektör temsilcileri bir araya gelerek sürdürülebilir şehirler konsepti kapsamında iş birliği geliştiriyor.


İlk atölye çalışması yapıldı


Projenin ilk atölye çalışması İstanbul'da 30 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi. Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş'ın da katıldığı ve iki gün süren atölyede, katılımcılara sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir şehirler için çözümlerle ilgili bilgiler verilirken Tepebaşı Belediyesi'nin sürdürülebilir kalkınma kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetler anlatıldı.


Genç Fikirler Sürdürülebilir Şehirler Projesi hakkında bilgilendirme yapıldıktan sonra katılımcılar gençlik politikası üretme, takım çalışması, AB projelerine katılım gibi konularda da yaygın eğitim ile gerçekleştirilen atölye çalışmalarına katılıp yeni tecrübeler elde ettiler.


Gerçekleştirilen atölye çalışmasının ikinci gününde katılımcılar sürdürülebilir şehirlere yönelik geliştirdikleri çözümleri sundu. Atölye, Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Melih Savaş, Sürdürülebilirlik Adımları Derneği Başkanı Emrah Kurum ve SoilCatcher'ın Kurucusu Çağlar Ferhanoğlu'nun katılımlarıyla gerçekleştirilen panelle sona erdi. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı, İstanbul, Genç, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:20 Kaynak: İHA
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