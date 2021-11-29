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Sürdürülebilir Tarım Eylem Planı için ilk büyük adım atılıyor; - Son Dakika

Sürdürülebilir Tarım Eylem Planı için ilk büyük adım atılıyor;

29.11.2021 10:01
Sürdürülebilir Tarım Eylem Planı için ilk büyük adım atılıyor;

Büyükşehir'in kent dinamiklerini bir araya getirdiği Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi (ŞURA), turizm, spor ve çevreden sonra "Tarım Şurası" düzenliyor

Yerel yönetimler ve halkın katılımıyla meydana gelecek ortak akılla, Kocaeli'ni ulusal ve uluslararası arenada marka ve mutlu şehir hedefine ulaştıracak; model, etkin ve sürdürülebilir projeler ortaya koymak amacıyla çalışmalar yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi (ŞURA),Kocaeli Sürdürülebilir Tarım Eylem Planı için ilk önemli adımı atıyor. Kocaeli "Tarım Şurası ve Çalıştayı" geniş bir katılımla 2 Aralık Perşembe Günü Kocaeli Kongre Merkezi'nde yapılacak.

TARIMIN GELECEĞİ İÇİN

Dünyamız ile birlikte ülkemizin de etkilendiği küresel ısınma, iklim değişiklikleri tarımın geleceğine dair hayata geçirilecek önlemler ve politikaların vazgeçilmezliğini bir kez daha artırdı. Özellikle pandemi süreci ile birlikte tarımsal ürünlerin ve sağlıklı gıdaların üretiminin önemi daha da ön plana çıktı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık yapan ve bu sektöre hizmet veren tüm üreticilerinin sorunlarına çözüm sağlamak, mutlu şehir vizyonu ile gelecekte tarım üretimine yön verilmesi amacıyla Tarım Şurası ve Çalıştayı'nı hayata geçiriyor.

ORTAK AKIL YÜRÜTÜLECEK

Kocaeli Sürdürülebilir Tarım Eylem Planı çalışmalarına altlık oluşturmak, kentin ihtiyaçlarını ortak akıl ile belirlemek ve elde edilecek çıktıların uygulamaya geçirilmesini sağlamak amacıyla yapılacak Kocaeli Tarım Şurası ve Çalıştayına

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı,Kocaeli Kent Konseyi, Kocaeli İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü, Kocaeli Çevre, Şehircilik Ve İklim İl Müdürlüğü, Ziraat Mühendisleri Odası, Veteriner Hekimleri Odası, tarımla ilgili kooperatifler ve birlikler, ilçe belediyeleri, çiftçiler katılım sağlayacak.

TARIMIN TÜM PAYDAŞLARI İLE TOPLANTILAR YAPILDI

Şura öncesi tarım sektöründeki tüm paydaşların yer aldığı toplantılar yapıldı. Bilim dünyası, yönetim kadroları ve halkın katılımıyla meydana gelen ortak akılla gerçekleşen toplantılarda Kocaeli Tarım Şurası ve Çalıştayı'na altık oluşturacak konular konuşuldu.

HANGİ KONULAR MASAYA YATIRILACAK

Kocaeli Tarım Şurası ve Çalıştayı'nda Tarımsal Mevzuat Ve İmar Planları, Bitkisel Üretim Faaliyetleri, Hayvancılık Faaliyetleri, Su Ürünleri ve Balıkçılık, Tarımsal Sulama ve Su Yönetimi, Kentsel ve Alternatif Tarım, Tarım Turizmi, Akıllı Tarım ve Dijital Pazarlama, Tarımda Eğitim ve Çevre Bilinci, Tarım Sosyolojisi konuları masaya yatırılacak.

TARIM EYLEM PLANI HAZIRLANACAK

Şura ve çalıştaydan sonra elde edilen veriler; uzman bilim insanlarıyla eylem planına dönüşecek. Kocaeli'nin Sürdürülebilir Tarım Eylem Planı hazırlanacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öte yandan daha önce Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi bünyesinde Turizm, Spor ve Çevre Şurası ve Çalıştayı düzenlemişti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Turizm, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Sürdürülebilir Tarım Eylem Planı için ilk büyük adım atılıyor; - Son Dakika


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