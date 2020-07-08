Sürdürülebilir tarım için toprak analizi yapıldı - Son Dakika

Sürdürülebilir tarım için toprak analizi yapıldı

Ucuz ve sağlıklı gıda temin edilebilmesi için çiftçiye destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toprak yapısının korunmasına ve girdi maliyetlerinin azaltılmasına katkı sunuyor.

Ucuz ve sağlıklı gıda temin edilebilmesi için çiftçiye destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toprak yapısının korunmasına ve girdi maliyetlerinin azaltılmasına katkı sunuyor.

Türkiye-Macaristan maçı, Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak
3 yaşındaki yeğenine sigara içiren amca gözaltına alındı
Son Dakika: Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali 29 Temmuz'da oynanacak

Tarım ve sulama alanlarının her geçen gün daraldığı dünyamızda sürdürebilir tarım anlayışı giderek önem kazanıyor. Korona virüs salgınıyla birlikte daha da önemi artan 'Gıda Güvenliği' konusu, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ve Kocaeli'de de yakından takip ediliyor. Ucuz ve sağlıklı gıda temin edilebilmesi için çalışmalar yürüten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir tarım anlayışının en önemli şartlarından biri olan toprak analizini tüm kent genelinde gerçekleştiriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen toprak analizleri Kocaeli'nin tamamında yapılıyor. Gübre kullanımını azaltmak ve çiftçiyi gereksiz maliyetten korumak için yapılan analizler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin deneyimli personeli tarafından gerçekleştiriliyor. Ücretsiz olarak verilen analiz ve danışmanlık hizmetleriyle çiftçi toprağın durumuna göre gübre ve ürün seçimi yaparak, verimi yüksek tohum, fide ve fidanları toprakla buluşturuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde görev yapan Ziraat Yüksek Mühendisi Ayşe Gülçebi, Büyükşehir Belediyesinin her zaman çiftçinin yanında olduğunu söyledi. Pek çok alanda destek verdiklerini aktaran Gülçebi, bu desteklerden birinin de toprak analizi olduğunu dile getirdi. Arazinin büyüklüğüne göre 4 ya da 5 farklı noktadan araziyi temsil edecek şekilde ortalama 1,5 kilogram toprak numunesi aldıklarını söyleyen Gülçebi, "Aldığımız toprağı analiz ettikten sonra çıkan sonuca göre çiftçimizin kullanması gereken gübreyi belirliyoruz. Böylelikle çiftçimizin gereksiz gübre kullanımını önleyerek toprağın yapısını da korumuş oluyoruz" dedi.

Sürdürülebilir tarım anlayışının ana unsurlarından birinin toprak analizi olduğunu kaydeden Gülçebi, "Çiftçimizin girdi maliyetlerinin azaltılmasına da katkı sağlamış oluyoruz. Buradaki 10 dönümlük tarladan 5 farklı noktada 30 santimetrelik derinlikten numunelerimizi aldık. Bu numune analiz edildikten sonra uygun gübreleme takvimi çıkarılacak ve arazi biberiye yetiştiriciliği için hazırlanacak" şeklinde konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görevli ziraat mühendisleri her yıl binlerce sera, bağ, bahçe ve tarla gibi üretim sahalarının kontrollerini gerçekleştirerek, danışmanlık hizmeti veriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yüzde 50 hibeli destek projeleriyle de çiftçinin üretimini artırmasını ve bilinçli tarım uygulamalarını hayata geçirmesini hedefliyor. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 12:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sürdürülebilir tarım için toprak analizi yapıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:07 Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı! Masada Kurban Bayramı tedbirleri var 16:30 Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı 15:56 Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim 15:56 Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti 15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 15:21 "Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap 14:03 Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı 13:16 Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:20 Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı 12:00 Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 11:38 Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar 09:58 Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu 09:30 Başakşehir yenilgisi sonrası Mustafa Yumlu isyan etti: Hakem maçın içine etti 00:27 Survivor 2020'nin favorilerinden Sercan Yıldırım, adaya veda etti
Türkiye-Macaristan maçı, Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak
19:23
Son Dakika: Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali 29 Temmuz'da oynanacak
18:30
Maskeli ve silahlı şüpheliler, takip ettikleri vatandaşın 85 bin TL'sini çaldı
18:23
Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı: Evlerinizde kalmanız ve tedbirlere uymanız önemli
18:20
Bodrum'da iki kişiyi öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: "Yapma abi" diye bağırdı, kafasına nişan aldım
18:18
Maskesiz dolaşan vatandaşların bahaneleri pes dedirtti: Uçtu, unuttum, düşürdüm
18:16
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
18:10
Irak'ta Türkiye sınırındaki Metina Dağı'na Peşmerge konuşlandırıldı
18:05
12 bin liraya alıp 90 bin liraya yenilediği otomobili trafikten men edildi
17:54
Yabancı uyruklu sürücünün çarptığı iki genç kız, yaşamını yitirdi
17:09
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 19:31:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sürdürülebilir tarım için toprak analizi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]