Sürdürülebilir tarım ve gıda paneli düzenlendi - Son Dakika

Sürdürülebilir tarım ve gıda paneli düzenlendi

Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü (AKÇAM) ile Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 'Bi'Dünya Gıda: Sürdürülebilir Tarım ve Gıda' başlıklı online panel düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü (AKÇAM) ile Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 'Bi'Dünya Gıda: Sürdürülebilir Tarım ve Gıda' başlıklı online panel düzenlendi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı ve BM Gıda ve Tarım Örgütü işbirliğinde yürütülen, "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" projesi kapsamında yapılan Bi'Dünya Gıda: Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Paneli'nin moderatörlüğünü Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Prof. Dr. Şule Orman'ın yaptığı panele Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık ve Uzman Diyetisyen Dilara Koçak panelist olarak katıldı.


"Tarım sektörü için ümitli olmalıyız"


Açılış konuşmasını yapan AKÇAM Müdürü Prof. Dr. Şule Orman, tarımın genel kavramından bahsederek tarım ürünlerinin gıdanın hammaddesi olduğunu söyledi. Tarımsal üretimin önemi, sürdürülebilir tarım, tarımda verimin artırılması gibi önemli konulardan bahseden Orman, tarımın geliştirilmesi için çiftçinin desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, Ziraat Fakültelerinde eğitim gören öğrencilerin gelecek yıllarda tarım sektörü için ümitli olmaları gerektiğini söyledi.


Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca ise paneli düzenledikleri için Orman'a teşekkür ederek tarım üretimi ile ilgili kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Sebze, meyve ve hayvansal üretimlerle ilgili konuşan Orman, tarla ve sebze bitkileri ile hayvan sayılarında son 15 yılda önemli bir verim artışı gerçekleştiğini söyledi.


BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık da paneli düzenleyen Akdeniz Üniversitesi'ne teşekkür ederek Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile ilgili genel bilgiler paylaştı. Tarım sektörünün dünyanın en büyük işvereni olduğunu söyleyen Selışık, küresel tarımsal üretimin yaklaşık yüzde sekseninin aile çiftçiliği ve küçük üreticilik yapan üreticiler tarafından gerçekleştirildiğini ve dünyada yaklaşık 515 milyon aile çiftliğinin bulunduğunu söyledi.


Yoğun katılımın gerçekleştiği panelde son olarak Uzman Diyetisyen Dilara Koçak, dünyadaki obezite ve açlık konularına değinerek katılımcılara diyetlerle ilgili çarpıcı bilgiler sundu. Panelistler katılımcılar tarafından gelen soruları cevaplayarak panelin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkürlerini iletti. - ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 14:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sürdürülebilir tarım ve gıda paneli düzenlendi - Son Dakika

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