Sürdürülebilir tasarımlar EİB Moda Tasarım Yarışmasıyla ana akıma dönüşüyor - Son Dakika

Pandemi nedeniyle 2020 yılında finali dijital ortamda gerçekleştirilen, doğa ve teknolojiyi bir araya getiren sürdürülebilir tasarımların yer aldığı TECH-TILITY temalı EİB 15. Moda Tasarım Yarışması defile organizasyonu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde If Wedding Fashion İzmir Fuarı'nın üçüncü gününde Fuar İzmir'de gerçekleşti.

Finale kalan ilk 10 tasarımcı, Özlem Erkan koçluğunda İzmir Olgunlaşma Enstitüsü ile hazırladıkları koleksiyonları, Duman Ajans koreografisiyle sergiledi.

EİB Moda Tasarım Yarışması Türk moda endüstrisine yüzlerce tasarımcı kazandırdı

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, "Bölgemizin tasarım kültürünü geliştirmek ve genç tasarımcılara kariyer imkanları sunabilmek amacıyla 2004 yılından beri Moda Tasarım Yarışmamızı düzenlediğimiz ve Türk moda endüstrisine yüzlerce tasarımcı kazandırdığımız Moda Tasarım Yarışmamızın 15'incisini bildiğiniz üzere dijital ortamda gerçekleştirdik. Finalistlerimize verdiğimiz defile sözünü bugün hayata geçirdik." dedi.

Tasarım kültürü sürdürülebilirlikle boyut atladı

Sertbaş, hazır giyim sektörünün Türkiye'nin en büyük ihracatçı sektörlerinden biri olmasında ve katma değeri yüksek ihracat gerçekleştirmesinde yıllardır tasarıma yapılan yatırımın büyük payı olduğunu görüşünde.

"Hazır giyim sektörünün Türkiye'nin en önemli sektörleri arasında yerini koruması, daha da üst sıralara yükselmesi ve sürdürülebilir ihracat artışının yolunun tasarımdan geçtiğinin farkındayız.

Hepimizin bildiği gibi, hazır giyim sektöründe sürdürülebilir ve katma değerli ihracatın olmazsa olmazı tasarım. Moda Yarışmalarının ise tasarım kültürünün yaygınlaştırılması adına çok önemli bir misyonu var.Bu misyonu artık bir adım daha ileri götürmemiz gerekiyor, tasarımlarımızı sürdürülebilirlik odaklı yaparak ürünlerimizi yeni bir boyut katmamız gerekiyor. Çevreye ve insana olan hassasiyetimizin tasarım aşamasında başladığını tüm dünyaya göstermemiz gerekiyor. Biz de bu sebeple yarışmamızın konseptini teknoloji ve sürdürülebilirlik olarak seçmiştik."

Ege'nin ihraç birim fiyatı Türkiye ortalamasının kat kat üstünde

Hazır giyim sektörünün yıllardır tasarıma yaptığı yatırımın meyvelerini topladığını söyleyen Burak Sertbaş, bunun çok somut bir kanıtı olarak EHKİB'nin ihraç birim fiyatına dikkat çekiyor.

"2021 yılı (Ocak-Ekim) döneminde Türkiye ortalama ihracat birim fiyatı: 1,38 iken, aynı dönemde Türkiye hazır giyim sektörünün ihracat birim fiyatı 13,3 dolar, EHKİB olarak ortalama ihracat birim fiyatımız ise 17,03 dolar gerçekleşti. Bu da 2004 yılından beri yaptığımız moda tasarım yarışmamızın sektör için ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Konuşmanın başında da belirttiğim gibi, geçtiğimiz yıl Aralık ayında dijital ortamda gerçekleştirdiğimiz finalimizde tasarımcılarımıza defile sözü vermiştik. Bu sözümüzü de İzmir'in en önemli fuarlarından biri olan If Wedding'te İZFAŞ desteğiyle gerçekleştiriyoruz. Bu noktada tasarım yarışmalarımızı gerçekleştirebilmemize olanak sağlayan, tasarım ile ilgili yatırımları her platformda destekleyen Ticaret Bakanlığımıza ve Türkiye İhracatçılar Meclisimize teşekkür ediyorum."

Hazar: Birbirinden başarılı tasarımcılarımızın koleksiyonlarını podyumda izlerken bir kez daha gurur duyduk

Moda tasarım alanına yepyeni bakış açıları sunan ve enerjisi ile ışık saçan ünlü moda tasarımcısı Bahar Korçan'ın tüm sevenlerine başsağlığı dileyerek konuşmasına başlayan EHKİB Sosyal Organizasyonlar ve Yarışma Komitesi Başkanı Tuğba Hazar şunları söyledi:

"Temasını sürdürülebilirlik ve dijitalleşme kavramları doğrultusunda TECH-TILITY olarak belirlediğimiz 15. Yarışmamızın finalini 2020 yılının Aralık ayında dijital ortamda gerçekleştirmiştik, kazanan ilk 3 ismi belirlemiştik. Pandemi koşullarının normalleşmesiyle birlikte tasarımcılarımıza, defile gerçekleştireceğimize dair söz vermiştik. Birbirinden başarılı tasarımcılarımızın koleksiyonlarını podyumda izlerken bir kez daha gurur duyduk. EİB 16. Moda Tasarım Yarışmamız için de hazırlıklarımız devam ediyor. İlk 10 finalistimizi belirledik. Dikim aşamamızı tamamladık, Nisan ayında final gecemizi yapmayı planlıyoruz."

EİB 15. Moda Tasarım Yarışması

Türk moda endüstrisinin tasarımcı ihtiyacına cevap vermek, genç, yenilikçi tasarımcıların önünü açma amacıyla Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle 2020 yılında 15'inci kez düzenlenen EİB Moda Tasarım Yarışmasının kazananı Zülal Açar oldu. İkinciliği Selen Tavtın kazanırken, üçüncülüğü Ayşe Kaya elde etti.

EİB 15'inci Moda Tasarım Yarışması'nın ödül töreni pandemi nedeniyle online ortamda gerçekleştirildi. EHKİB Sosyal Organizasyonlar ve Yarışma Komitesi Başkanı Tuğba Hazar'ın moderatörlük yaptığı online ödül töreninde 10 finalistin tasarımları artırılmış gerçeklik teknolojisiyle tanıtıldı.

Jüride kimler yer aldı?

Moda Tasarımcısı Özlem Erkan'ın koçluğunu yaptığı EİB 15. Moda Tasarım Yarışması'nın Jürisinde EİB Moda Tasarım Yarışması Komite Başkanı ve Jüri Başkanı Tuğba Hazar, Moda Tasarımcısı Dilek Süslüer, Moda Tasarımcısı Ece Gözen Akın, İzmir Moda Tasarımcıları Derneği Başkanı Esin Özyiğit, Global Compact Türkiye Genel Sekreter Yardımcısı Gaye Sarıoğlu, Moda Tasarımcısı Gül Ağış, Spot Tekstil Firma Sahibi İzak Eskinazi, STYLIST Kaner Kıvanç, Moda Tasarımcısı Murat Acar, Moda Tasarımcısı Özlem Kaya ve Moda Fotoğrafçısı Tolga Yurdaer görev yaptı.

Tasarımcıların kıyafetleri dikim aşamasından başlanarak, fitting süreci, kıyafetlerin mankenler üzerinde 360 derece fotoğraf çekimiyle zenginleştirilmiş finalist videoları seçim öncesi jüri üyelerine gösterildi.

Dereceye girenlerin ödülleri ne oldu?

Yarışmanın birincisi Zülal Açar 18 bin TL'lik ödülün sahibi olurken, ikinci olan Selen Tavtın 13 bin TL, ve üçüncülüğü kazanan Ayşe Kaya 8 bin TL para ödülünün sahibi oldu. Para ödülün yanı sıra, üç finalist yurtdışında iki yıllık yüksek lisans eğitimi hakkı kazandı.