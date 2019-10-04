Kırklareli Valiliğince uygulanan "Sürdürülebilir Turizm Varış Noktası: Dupnisa Projesi" kapanış töreni yapıldı.

Trakya Kalkınma Ajansının 2018 yılı Küçük Ölçekli Mali Destek Programı ile hayata geçirilen projenin kapanış törenine Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Demirköy Kaymakamı Cafer Ekinci, İl Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz, İl Genel Meclisi Başkanı Aydın Karakoç ile kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Vali Bilgin ve beraberindekiler, Dupnisa Mağarası önünde proje kapsamında yapılan satış alanları, yöresel ürün pazarı, seyir terasını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Toplantıda konuşan Vali Bilgin, Kırklareli'nin turizm açısından çok önemli bir kent olduğunu söyledi.

Turizme gereken önemi verdiklerini ifade eden Bilgin, turizm yatırımlarını arttırarak bölgeye daha fazla yerli ve yabancı turistin çekilmesini hedeflediklerini belirtti.

Proje ile Trakya'nın en uzun mağarası Dupnisa'nın çevresinde düzenlemeler yapıldığını aktaran Bilgin, her yıl ziyaretçi sayısının arttığını kaydetti.

Geçen yıl 88 bin 625 kişinin mağarayı ziyaret ettiğini anımsatan Bilgin, bu yıl ziyaretçi sayısının 100 binin üzerine çıktığını dile getirdi.

Bilgin, proje kapsamında bölgeye yapılan yatırımların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ardından yeni satış alanları ve seyir terasının açılış kurdelesi kesildi.