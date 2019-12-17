"Sürdürülebilir Ulaşım Kongresi" başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Sürdürülebilir Ulaşım Kongresi' başladı - Son Dakika

"Sürdürülebilir Ulaşım Kongresi" başladı

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesince ulaşım sorunlarının ele alındığı "İstanbul Ulaşımını Konuşuyor" başlıklı "Sürdürülebilir Ulaşım Kongresi" düzenledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince ulaşım sorunlarının ele alındığı "İstanbul Ulaşımını Konuşuyor" başlıklı "Sürdürülebilir Ulaşım Kongresi" düzenledi.

İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve iki gün sürecek kongrede açılış konuşmasını yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un en önemli problemlerinden biri olan ulaşım sorununu tartışmak ve ortak akılla çözüm yolları bulmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Konuşmasında, İstanbul ve ulaşım sorunuyla ilgili veriler paylaşan İmamoğlu, Büyükşehir Belediyesinin sorumlu olduğu alanın doğu-batı uçları arasında 165 kilometre, kuzey-güney uçları arasında 45 kilometre olduğunu anlattı.

Ekrem İmamoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu alanda günlük yolculuk sayısı, 2018 yılı itibarıyla 31 milyon 700 bindir. 2023 yılında günlük yolculuk sayısının daha da artarak, 36 milyon 800 bine ulaşması bekleniyor. İstanbul'un bir yakasından ötekine toplam geçiş yolculuğu sayısı, 2000 yılında 962 bindi. 2018 yılı itibarıyla bu sayı 2 milyon 150 bine ulaştı. 2023 yılında ise toplam yaka geçiş yolculuğu sayısının 3 milyon 900 bini bulacağı ön görülüyor. Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanı içerisinde 36 bin kilometrelik yol ağı bulunuyor ve bu yollarda her gün ortalama 306 yeni araç trafiğe katılıyor. Bütün bu veriler de gösteriyor ki, İstanbul'da ulaşımın, yolculuk sayısı gibi, araç sayısı gibi belli başlı parametreleri sürekli ve hızlı bir biçimde büyüyor. Bu nedenle, ulaşımda çözümlerin mutlaka sağlam bir gelecek perspektifi içermesi ve sürdürülebilir olması şarttır."

- İstanbul Ulaşım Stratejisi'nin temel amaç ve hedefleri

Ulaşımın insani ve sosyal boyutunu da göz önünde bulundurmaları gerektiğini belirten İmamoğlu, bu çerçevede, güvenli yaya bölgeleri oluşturulması, engelli, yaşlı, çocuklar gibi dezavantajlı grupların ulaşım sistemlerinden daha kolay yararlanabilmesi, durak ve istasyonların insan odaklı olması gibi hedefleri bulunduğunu bildirdi.

Üzerinde çalıştıkları İstanbul Ulaşım Stratejisi'nin, başlıca altı temel amaç ve hedefi bulunduğunu dile getiren İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Öncelikle sürdürülebilir hareketlilik kapsamında kentsel ulaşımı geliştirmeyi hedefliyoruz. İkinci olarak, toplu taşımada entegrasyonu, erişilebilirliği ve kaliteyi artırmayı amaçlıyoruz. Üçüncü olarak, raylı sistem ağını ve toplu ulaşım içerisindeki payını mutlaka artıracağız. Dördüncü olarak, deniz yolu taşımacılığının kapasitesini ve toplu ulaşım içindeki payını artıracağız. Beşinci olarak, akıllı ulaşım sistemlerini ve ulaşım altyapı uygulamalarını artırarak, trafiğin etkin yönetilmesini sağlayacağız. Son olarak, kara yolu sistemleri altyapısını güçlendireceğiz ve sürdürülebilir kılmayı sağlayacağız."

Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu konuşmasının son bölümünde ise Atatürk Havalimanı'nın kapatılması konusunun yeniden tartışılmasını istedi.

Kongrede konuşma yapan Prof. Dr. Haluk Gerçek ise Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı üzerine sunum gerçekleştirdi.

Gerçek, olası deprem sonrası lojistik destek sağlanması açısından Atatürk Havalimanı'nın çok önemli konumda olduğunu belirterek, her üç havalimanının entegre olarak çalıştırılmasının önemli faydalar getireceğini kaydetti.

İstanbul Atatürk Havalimanı, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:04 Kaynak: AA
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