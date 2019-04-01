Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali Antalya, Bodrum, Eskişehir ve Kayseri'de

Festival, SYFF'yi şehrinde organize etmek isteyen aktivistlerin ve sivil toplum kuruluşlarının organizasyonlarıyla;

11-14 Nisan'da Antalya'da Antalya Kültür Sanat'ta,

16-18 Nisan'da Kayseri'de Erciyes Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde,

24- 27 Nisan'da Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde

25-27 Mayıs tarihlerinde Bodrum'da Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

Festivalde filmlerin yanı sıra film içerikleriyle alakalı konularda yaptıkları çalışmalarla ilham veren konuşmacılar, müzisyenler ve performanslar yer alacak.

Karmaşık küresel sorunlar karşısında sıradan insanların ürettiği ve hayata geçirdiği yaratıcı çözümler içeren belgesellerden oluşan SYFF seçkisi Kosta Rika, İspanya, Haiti, Etiyopya, ABD; Hindistan, Kongo, Fransa, Almanya, Mozambik, Filistin, İsrail, Burkina Faso, Sri Lanka, Solomon Adaları, Bangladeş, Hollanda, Avusturya, İtalya, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Türkiye'den ilham verici hikayeler içeriyor. Bu hikayeler ihtiyacımız olan kahramanların kim olduğunu gözler önüne seriyor: Değişim yaratmak isteyen herkes!

Artan kuraklık, sel, orman yangını, çatışma, eşitsizlik, gıda fiyatı vb. haberlerin yanında yer bulamayan tüm bu hikayeler kulağımıza fısıldıyor: İhtiyacımız olan tüm çözümler halihazırda mevcut, ölçeklenebilir ve herkes tarafından uygulanabilir...

21 Ülkeden Güçlü bir Seçki

SYFF seçkisi Türkiye'nin dahil olduğu 21 ülkeden 27 kısa ve uzun metrajlı belgeselden oluşuyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Ocak 2016 yılında açıklanan 17 Küresel Hedefin daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla ilgili hedeflerle etiketlenen filmler sürdürülebilir turizm, kırsal kalkınma, ulaşılabilir sağlık hizmetleri, eğitimde yenilikçi yaklaşımlar, döngüsel ekonomi, kooperatifçilik, vatandaşlık geliri, tarım ve hayvancılık, deniz koruma alanları ve biyoçeşitlilik, iklim değişikliği kaynaklı çatışma ve göç, iklim değişikliği adaptasyonu, sosyal etki odaklı işletmeler, sosyal girişimcilik, sosyal ve ekolojik sorunlarda işbirliğinin önemi, toplumsal olaylarda kadınların rolü gibi çok geniş yelpazede temayı ve yaklaşımı barındırıyor.

%2.5 Osa Yarımadası/ 2.5% The Osa Peninsula (48', ABD, Kosta Rika, 2015, Yönetmen: Eytan Elterman, Marco Bollinger)

Açık Pencere/ The Open Window (56', Danimarka, 2018, Yönetmen: Daniel Oxenhandler, William Sloan, Alfred Birkegaard)

Aday Ada/ Ada for Mayor (88', İspanya, 2016, Yönetmen: Pau Faus)

Bedava Öğle Yemeği Cemiyeti/ Free Lunch Society (92', Almanya, Avusturya, 2017, Yönetmen: Christian Tod)

Büyükbabamın Bahçesi/ Le Potager de mon Grand-Pere (76', Fransa, 2016, Yönetmen: Martin Esposito)

Etiyopya Yükseliyor/ Ethiopia Rising (61', Birleşik Krallık, Etiyopya, 2015,Yönetmen: Mark Dodd)

Gerçek Değer/ Real Value (70', ABD, 2013, Yönetmen: Jesse Borkowski)

Gıda Koop/ Food Coop (97', Fransa, 2016, Yönetmen: Tom Boothe)

Kapalı Döngü/ Closing the Loop (93', Birleşik Krallık, 2018, Yönetmen: Graham Sheldon)

Kongo Mahkemesi/ The Congo Tribunal (100', Almanya, İsviçre, 2017, Yönetmen: Milo Rau)

Naila ve İntifada/ Naila and the Uprising (76', ABD, Filistin, 2017 Yönetmen: Julia Bacha)

Süt Sistemi/ Das System Milch (91', Almanya, İtalya, 2017, Yönetmen: Andreas Pichler)

Vamizi: Mercan Beşiği/ Vamizi: Cradle of Coral (52', İsveç, 2016, Yönetmen: Mattias Klum)

Yörüngeyi Değiştirenler/ Bending the Arc (102', ABD, 2017, Yönetmen: Kief Davidson, Pedro Kos)

Adaptasyon: Bangladeş'te Deniz Yükselirken/ Adaptation Bangladesh Sea Level Rise (12', Bangladeş, ABD, 2017, Yönetmen: Justin DeShields)

Adil Ticaret: İlk Adım/ Fair Trade: The First Step (13', ABD, Sri Lanka, 2016, Yönetmen: Alex Lowther, Mike Malagon, Campbell Brewer)

Angaza/ Angaza (5', Kenya, Ruanda, 2017, Yönetmen: Gabriel Diamond, Matthew Beighley)

Arif olan Anlar/ A Word to the Wise (27', İspanya, Solomon Adaları, Portekiz, 2017, Yönetmen: Jordi Esgleas Marroi)

Burkina Faso Bereketi/ Burkinabe Bounty (36', ABD, Burkina Faso, İtalya, Bulgaristan, 2018, Yönetmen: Iara Lee)

Çatışma İklimi/ A Climate for Conflict (15', Somali, 2017, Yönetmen: Nichole Sobecki, Laura Heaton)

EcoPeace Orta Doğu/ EcoPeace Middle East (5', Filistin, İsrail, Ürdün, 2016, Yönetmen: Gabriel Diamond)

Değişim Tutkusu/ A Passion for Change (13', Hollanda, 2017, Yönetmen: Gabriel M. Bauer)

Kornea İkilisi/ Cornea Duo (15', Türkiye, 2013, Yönetmen: Eylem Şen, Sait Eğrilmez)

Senato'ya Mektup/ A Letter to Congress (3', ABD , 2017, Yönetmen: Chris Newman)

Suyun Koruyucusu Avanyu/ Avanyu: Protection the Rio Grande (9', ABD, 2017, Yönetmen: Dana Romanoff, Amy Marquis)

Sürdürülebilir Yaşam/ Sustainable Living (4', ABD, 2018, Yönetmen: Sacha Riviere)

Yedikule Bostanları/ Yedikule Gardens (7', Türkiye , 2018 Yönetmen: Volkan Işıl)

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Festival Destekçisi:

Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı

Hizmet Destekçisi:

Dinamo İstanbul

Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı

Yerel Organizasyonlar:

Bodrum Tohum Derneği - Bodrum

Doğadabuan – Antalya

ETOS (Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği) ve TMMOB IMO Eskişehir Şubesi - Eskişehir

Erciyes Üniversitesi Sosyal Girişimcilik Kulübü ve ERÇEK (ERÜ Çevre Kulübü) – Kayseri