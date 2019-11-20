"Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali" yarın başlayacak

Bu yıl İstanbul'da Institut Français ve SALT Beyoğlu'nda gerçekleşecek "Su¨rdu¨ru¨lebilir Yas¸am Film Festivali" (SYFF) yarın sanatseverlerle buluşacak.

Festivalin seçkisinde birçok farklı ülkeden 28 belgesel film yer alacak.

Gösterimlerin ücretsiz olduğu SYFF2019'da, iklim değişikliğinden toplumsal dönüşüme, yerel ekonomiden sürdürülebilir üretime kadar pek çok temayı işleyen yapım gösterilecek.

Festival, 24 Kasım'da sona erecek.