Son Dakika Haberleri: "Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali" yarın başlayacak
Son Dakika Güncel 'Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali' yarın başlayacak - Son Dakika

"Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali" yarın başlayacak

6 saat önce

Bu yıl İstanbul'da Institut Français ve SALT Beyoğlu'nda gerçekleşecek "Su¨rdu¨ru¨lebilir Yas¸am Film Festivali" (SYFF) yarın sanatseverlerle buluşacak.

Bu yıl İstanbul'da Institut Français ve SALT Beyoğlu'nda gerçekleşecek "Su¨rdu¨ru¨lebilir Yas¸am Film Festivali" (SYFF) yarın sanatseverlerle buluşacak.

Festivalin seçkisinde birçok farklı ülkeden 28 belgesel film yer alacak.

Gösterimlerin ücretsiz olduğu SYFF2019'da, iklim değişikliğinden toplumsal dönüşüme, yerel ekonomiden sürdürülebilir üretime kadar pek çok temayı işleyen yapım gösterilecek.

Festival, 24 Kasım'da sona erecek.

Film Festivali, Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:30 Kaynak: AA
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