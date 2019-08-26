Son Dakika Haberleri: “Sürdürülebilirliğe önem veriyoruz”
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“Sürdürülebilirliğe önem veriyoruz”

29 dakika önce

Restoran, otel ve yiyecek- içecek profesyonellerine yönelik Sirha İstanbul'un hedeflerini anlatan GL Events Türkiye Genel Müdürü Gülperi Erkanlı, "uzmanlık satmak doğrultusunda faaliyet gösterdiklerini, sürdürülebilirliğe önem verdiklerini" belirtti.

“Sürdürülebilirliğe önem veriyoruz”, System.String[]

Restoran, otel ve yiyecek- içecek profesyonellerine yönelik Sirha İstanbul'un hedeflerini anlatan GL Events Türkiye Genel Müdürü Gülperi Erkanlı, "uzmanlık satmak doğrultusunda faaliyet gösterdiklerini, sürdürülebilirliğe önem verdiklerini" belirtti.

İstanbul, Gülperi, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:05 
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