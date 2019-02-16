Son Dakika Haberleri: Sürdürülebilirlik Çalışmaları Devam Ediyor

Sürdürülebilirlik Çalışmaları Devam Ediyor

1 saat önce

Tepebaşı Belediyesi Sürdürülebilirlik Merkezi Odak Grup Toplantısı, Dt. Ahmet Ataç ve çeşitli kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Sürdürülebilirlik Çalışmaları Devam Ediyor, System.String[]
Tepebaşı Belediyesi Sürdürülebilirlik Merkezi Odak Grup Toplantısı, Dt. Ahmet Ataç ve çeşitli kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen Sürdürülebilirlik Merkezi Odak Grup Toplantısına Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra Sürdürülebilirlik Akademisi, TEMA, REC Türkiye, Sürdürülebilirlik Adımları Platformu, Sosyal Girişim Laboratuvarı (SOGLAB), Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, EKOIQ Dergi ve Arçelik'ten temsilciler katıldı. İlk olarak Tepebaşı Belediyesi'nin Yaşam Köyü, Sosyal Kuluçka Merkezi, Su Sporları Merkezi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Gençlik Merkezleri'ni kapsayan teknik gezinin yapıldı. Daha sonra katılımcılara sunum gerçekleştirilerek Tepebaşı Belediyesi'nin hayata geçirdiği çalışma ve projeler hakkında bilgiler aktarıldı.

Sunumun ardından katılımcılara hitap eden Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, "2018'de kurduğumuz Tepebaşı Belediyesi Sürdürülebilirlik Merkezi'nin Odak Grup Toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Bu toplantıda merkezimiz ile ilgili genel bir yol haritası belirlemek, var olan çalışmaları raporlamak ve küresel hedeflere ulaşmada eksik kalınan noktalarda gelişim hedefleri belirlemek adına bir araya gelindi. Sürdürülebilir Kalkınma ile ilgili aktif çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlarla bir araya gelerek merkezimizin faaliyet alanlarını belirlemek, sürdürülebilirliğe ilişkin proje önerilerini geliştirmeyi ve görüş alışverişinde bulunmayı amaçlıyoruz. Sürdürülebilir bir belediyenin vizyonuna ulaşmak için konuyla ilgili muhtemel paydaş grupların sürece katkı sağlaması ve merkezin hedeflerine ulaşması açısından önem taşıyan bir toplantı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantı, Sürdürülebilirlik Merkezi'nin çalışma alanları, niteliği ve kurumsal işbirliklerini kapsayan sunumların yapıldığı farklı oturumlar ile devam etti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:20 Kaynak: İHA

Türkiye, Eskişehir, Ahmet Ataç, Tepebaşı, Yaşam
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