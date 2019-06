Sürdürülebilirlik ve entegre raporlama daha iyi bir geleceğin yol haritası

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) üyesi 25 şirketin sürdürülebilirlik ve entegre raporların analizine yer veren Reporting Matters raporunun ikincisi, TSKB ev sahipliğinde tanıtıldı.

TSKB açıklamasına göre, sürdürülebilirliğin giderek daha fazla önem kazandığı son yıllarda sürdürülebilirlik raporlaması da sıklıkla gündeme gelen konulardan biri olarak dikkati çekiyor.

Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi'nin (WBCSD) bu gündeme zemin oluşturmak amacıyla 2013'ten bu yana küresel çapta İngiltere'de yerleşik danışmanlık şirketi Radley Yeldar ile birlikte uyguladığı Reporting Matters yöntemi, son 2 yıldır SKD Türkiye öncülüğünde ve PwC Türkiye iş birliğiyle Türkiye'de de uygulanıyor.

Bu yıl TSKB'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Reporting Matters 2018'de şirketlerin sürdürülebilirlik ve entegre raporları, "İlkeler", "İçerik ve "Deneyim" olmak üzere üç ana kriter ve 18 alt kritere göre analiz edildi.

Reporting Matters 2018'de, şirketlerin yüzde 76'sının bir önceki yıla göre genel puanında, yüzde 24'ünün ayrıca önemlilik kriterindeki puanını artırmasının iş dünyasının sürdürülebilirlik yaklaşımı açısından çok değerli olduğu belirtildi.

Diğer yandan değerlendirilen raporların sadece yüzde 26'sının stratejisiyle uyumlu hedef ve taahhütlerinin bulunması gelişmeye açık bir konu olarak not edildi.



"Türkiye'de sürdürülebilirlik ve entegre raporlamaya ilgi memnun edici"

Toplantının açılış konuşmasını yapan TSKB Genel Müdür Yardımcısı ve SKD Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Ece Börü, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri nedeniyle günümüz dünyasında çevresel, toplumsal ve ekonomik kaygıların giderek arttığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu durum, finans sektörüne ve iş dünyasına önemli sorumluluklar yüklüyor. Sonraki nesillere daha iyi bir gelecek bırakmak için artık tüm şirketlerin stratejilerini sürdürülebilir kalkınma kriterleri çerçevesinde ele almaları gerektiğini gayet iyi biliyoruz. Sürdürülebilirlik felsefesini tüm iş modeline entegre etmiş bir banka olarak değer zinciri boyunca hem finansal hem de finansal olmayan unsurların belli bir disiplin çerçevesinde izlenmesinin ve yönetilmesinin büyük önem taşıdığına inanıyoruz."





İklim değişikliği nedeniyle 4 trilyon dolar tehlikede



SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin de "Yapılan aras¸tırmalar yalnızca 2030 yılına kadar 4 trilyon dolar degˆerindeki varlıgˆın, iklim degˆis¸ikligˆi nedeniyle risk altında oldugˆunu go¨steriyor. O¨te yandan, WBCSD'ye u¨ye 115 s¸irket o¨zelinde yapılan analizde s¸irketlerin yüzde 41'i iklim degˆis¸ikligˆi risklerini ac¸ıkc¸a raporlarında tartıs¸ırken, yalnızca yüzde 9'unun iklim degˆis¸ikligˆinin yarattıgˆı fırsatlara degˆindigˆi belirtiliyor. Uzun dönemli karlılık hedefleyen şirketler için hem iklim kaynaklı riskleri minimize edebilmek hem de bu riskleri avantaja çevirecek yeni stratejiler ile ek faydalar yaratabilmek için sürdürülebilirlik konularını ajandalarının üst sıralarına almaları artık mecburiyet halini almıştır." ifadelerini kullandı.

SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sürdürülebilir Finans ve Risk Yönetimi Odak Alanı Eş Başkanı Ediz Günsel ise "Geçtiğimiz yıl bu projeye başlarken öncelikli sürdürülebilirlik konularını Birleşmiş Milletler'in yayınladığı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile eşleyen raporların toplam içindeki oranı yüzde 17'ydi. Geçen yılki geri bildirim toplantılarımızın ardından Reporting Matters 2018'de bu oranın yüzde 84'e çıkmış olması, ne kadar doğru bir çalışma yaptığımızı göstermesi açısından oldukça sevindirici." değerlendirmesinde bulundu







Raporlama gelecek stratejilerini belirlemek için bir araç



Etkinlikte, Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA) Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güler Aras ile bir söyleşi gerçekleştiren Future of Corporate Reporting Advisory Grup Başkanı Paul Druckman, raporlamanın yalnızca geçmişe bakmak, bunları not etmek değil, aksine geleceği planlamak ve stratejiler belirlemek için bir araç olduğunu belirterek, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin ülkeler bazında geliştirildiğini, bunların şirketler için uyarlamalarını da hazırlamak gerektiğini kaydetti.

Etkinliğin onur konuğu olan Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) Onursal Başkanı Mervyn King, aktif sürdürülebilirlik çalışmaları için konuyu gündemde tutma görevinin yönetim kurullarında olduğunu aktararak, "Yönetim kurullarındaki üyeler sürdürülebilirlikle ilgili her konuda kendilerini yetiştirmeli, şirketlerini dönüştürmeye yönetim kurulundan başlamalı. Bu şekilde yönetim kurulu seviyesinde başlayan bir dönüşüm, tüm paydaşların ve tedarik zincirinin dönüşümü için gereklidir." ifadelerini kullandı.

