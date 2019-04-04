Son Dakika Haberleri: Süreç Devam Ediyor"

Süreç Devam Ediyor"

7 dakika önce

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Süreç devam ediyor.

Süreç Devam Ediyor
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Süreç devam ediyor. Olağanüstü bir şey olursa konuşuruz." dedi.

Güven, YSK binası önünde gazetecilerin sorusunu yanıtladı. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yaşanan süreçle alakalı soruya Güven, "Açıklama yapacak bir şey yok. Süreç devam ediyor. Olağanüstü bir şey olursa konuşuruz. Daha önce takvimi size defalarca söyledim." cevabını verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:06 Kaynak: AA

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