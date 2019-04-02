"Süreç hukuk içerisinde yürümektedir"
5 dakika önce
AK Parti Sözcüsü Çelik, İstanbul'da seçim sonuçlarına yapılan itiraza ilişkin, "Bu süreç hukuk içerisinde gayet doğal bir şekilde yürürken bu süreci akamete uğratma çabasının manası nedir?
AK Parti
Sözcüsü Çelik, İstanbul
'da seçim sonuçlarına yapılan itiraza ilişkin, "Bu süreç hukuk içerisinde gayet doğal bir şekilde yürürken bu süreci akamete uğratma çabasının manası nedir?" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:49
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