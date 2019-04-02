Son Dakika Haberleri: "Süreç hukuk içerisinde yürümektedir"

"Süreç hukuk içerisinde yürümektedir"

5 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Çelik, İstanbul'da seçim sonuçlarına yapılan itiraza ilişkin, "Bu süreç hukuk içerisinde gayet doğal bir şekilde yürürken bu süreci akamete uğratma çabasının manası nedir?

AK Parti Sözcüsü Çelik, İstanbul'da seçim sonuçlarına yapılan itiraza ilişkin, "Bu süreç hukuk içerisinde gayet doğal bir şekilde yürürken bu süreci akamete uğratma çabasının manası nedir?" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:49 

İstanbul, AK Parti, Ekonomi
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