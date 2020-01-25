"Süreci çok yakından takip ediyor, gerekli çalışmaları titizlikle yürütüyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Süreci çok yakından takip ediyor, gerekli çalışmaları titizlikle yürütüyoruz' - Son Dakika

"Süreci çok yakından takip ediyor, gerekli çalışmaları titizlikle yürütüyoruz"

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Elazığ Sivrice'de meydana gelen deprem sonrası ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve verdiği talimatlarla başta ilgili bakanlarımız olmak üzere tüm bakanlarımız ve kurumlarımızla birlikte süreci çok yakından takip ediyor, gerekli...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Elazığ Sivrice'de meydana gelen deprem sonrası ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve verdiği talimatlarla başta ilgili bakanlarımız olmak üzere tüm bakanlarımız ve kurumlarımızla birlikte süreci çok yakından takip ediyor, gerekli çalışmaları titizlikle yürütüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Elazığ Sivrice'de meydana gelen deprem sonrası ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve verdiği talimatlarla başta ilgili bakanlarımız olmak üzere tüm bakanlarımız ve kurumlarımızla birlikte süreci çok yakından takip ediyor, gerekli çalışmaları titizlikle yürütüyoruz. Önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliğidir. Depremden etkilenen illerde kurumlarımız tam bir koordinasyon içerisinde gerekli çalışmaları yapmaktadırlar. Vatandaşlarımıza resmi açıklamaları takip etmeleri ve yapılan uyarıları dikkate almalarını önemle hatırlatıyor, milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

fuat oktay, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:00 Kaynak: İHA
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