Son Dakika Haberleri: Süreçsel Drama Atölyesi Sona Erdi

Süreçsel Drama Atölyesi Sona Erdi

1 saat önce

Tepebaşı Belediyesi ve Çağdaş Drama Derneği Eskişehir Şubesi işbirliğinde düzenlenen Süreçsel Drama konulu atölye çalışması sona erdi.

Süreçsel Drama Atölyesi Sona Erdi, System.String[]
Tepebaşı Belediyesi ve Çağdaş Drama Derneği Eskişehir Şubesi işbirliğinde düzenlenen Süreçsel Drama konulu atölye çalışması sona erdi.

İki gün süreyle devam eden "Süreçsel Drama" konulu atölye çalışması, 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Atölye çalışmasında, drama alanının en önemli öncülerinden biri olarak kabul edilen Prof. Dr. Ömer Adıgüzel, drama konusundaki birikimlerini genç tiyatrocular ile paylaştı. Atölye çalışmasına tiyatrocu gençlerin yanı sıra Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu eğitmenleri de katıldı.

Etkinlik sonunda genç tiyatrocular, Tepebaşı Belediyesi'ne ve Adıgüzel'e atölye çalışmasından ötürü teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:55 Kaynak: İHA

Yaşam
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