Süreçsel Drama Atölyesi Sona Erdi

Tepebaşı Belediyesi ve Çağdaş Drama Derneği Eskişehir Şubesi işbirliğinde düzenlenen Süreçsel Drama konulu atölye çalışması sona erdi.

Tepebaşı Belediyesi ve Çağdaş Drama Derneği Eskişehir Şubesi işbirliğinde düzenlenen Süreçsel Drama konulu atölye çalışması sona erdi.



İki gün süreyle devam eden "Süreçsel Drama" konulu atölye çalışması, 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.



Atölye çalışmasında, drama alanının en önemli öncülerinden biri olarak kabul edilen Prof. Dr. Ömer Adıgüzel, drama konusundaki birikimlerini genç tiyatrocular ile paylaştı. Atölye çalışmasına tiyatrocu gençlerin yanı sıra Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu eğitmenleri de katıldı.



Etkinlik sonunda genç tiyatrocular, Tepebaşı Belediyesi'ne ve Adıgüzel'e atölye çalışmasından ötürü teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

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