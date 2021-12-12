Sürek avında kaza kurşunuyla vurulan avcı öldü - Son Dakika

YABAN domuzu avlamak için Kocaeli'nden Yozgat'a gelen 40 kişilik avcı grubunda yaşanan kaza sonucu, kafasından vurulan Eyüp Koç (57) hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Yozgat'ta bulunan Divanlı avlağında meydana geldi. Yaban domuzu avlamak için Kocaeli'nden Yozgat'a gelen 40 kişilik avcı grubu, av sonrası yer değiştirmek için pick-up aracına bindi. Ekip, aracın bagaj kısmına tüfekleri yerleştirken silahlardan biri ateş aldı. Tüfekten çıkan kurşun, aracın arka camından içeri girerek pick-upta oturan Eyüp Koç'un başına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi. Eyüp Koç'un cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.