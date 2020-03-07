Sürekli Antrenörlük Gelişim Semineri Isparta'da gerçekleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Sürekli Antrenörlük Gelişim Semineri Isparta'da gerçekleştirildi - Son Dakika Spor

Sürekli Antrenörlük Gelişim Semineri Isparta'da gerçekleştirildi

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Isparta ve Burdur Şubeleri Sürekli Antrenörlük Gelişim Semineri gerçekleştirildi.

Sürekli Antrenörlük Gelişim Semineri Isparta'da gerçekleştirildi, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Isparta ve Burdur Şubeleri Sürekli Antrenörlük Gelişim Semineri gerçekleştirildi. Hilton Garden İnn Rosa Oteli'nde düzenlenen seminere yoğun katılım oldu.


Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Eğitimciler ve Akademisyenler tarafından verilen seminere 2 ilin futbol yöneticileri katıldı. - ISPARTA

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye, Isparta, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 01:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Türkiye'nin en zengin 100 ismi belli oldu
Beşiktaş-Atletico Madrid maçında seyirci rekoru kırıldı Yunanistan, sınırı geçen sığınmacıları yaralayıp geri dönmeye zorluyor İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü koronavirüse mi yakalandı? Basın toplantısındaki hal ve hareketleri dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor
15:43 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un sağlık durumu nasıl?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 20:37:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sürekli Antrenörlük Gelişim Semineri Isparta'da gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]