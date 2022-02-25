SÜREKLİ ARIZALANAN CİPİ İÇİN YILLARDIR HUKUK MÜCADELESİ VERİYOR - Son Dakika

ADANA'da diş teknisyeni Mevlüt Topuksal (58), 2017'de aldığı sıfır cipi sürekli arızalanınca değiştirilmesini istedi, talebi reddedilince ise yargıya gitti. Yıllardır hukuki mücadele veren Topuksal, Karar çıktı ama itiraz süreci nedeniyle parayı hala alamadım. Süreç uzadığı için her geçen gün mağdur oluyorum dedi.

Diş teknisyeni Mevlüt Topuksal, Adana'da ailesiyle yaşadığı evinden Osmaniye'deki iş yerine gidip gelebilmek için 2017'de 150 bin liraya sıfır kilometre cip aldı. Kısa bir süre Topuksal, cipinde birçok arıza ışığının yandığını gördü. Aracının garantisinin geçerli olduğu yetkili firmanın servisine giden Topuksal, arızaların giderilmesini istedi. Serviste bakıma alınan araç, ertesi gün sorunların düzeltildiği söylenerek Mevlüt Topuksal'a teslim edildi.

13 KEZ SERVİSE GİTTİ, 3 KEZ YOLDA KALDI

Sonraki süreçte de Topuksal'ın cipi arızalanmaya devam etti. Farklı tarihlerde toplamda 13 kez cipini tamir için servise götürmek zorunda kalan Topuksal, 3 kez de Adana-Osmaniye otoyolunda yolda kaldı. Sorununa çözüm bulamayan Topuksal, garanti belgesine dayanarak yetkili firmadan aracın sıfırıyla değiştirilmesini talep etti. Firma, Topuksal'ın bu isteğini kendilerinin bir hatası olmadığı gerekçesiyle reddetti.

BİLİRKİŞİ RAPORU ARACI GÜVENLİ DEĞİL

Topuksal, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili Osmaniye 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme, aracın teknik durumuyla alakalı bilirkişi raporu istedi. Makine mühendislerinin hazırladığı bilirkişi raporunda Topuksal'ın aracının 'mevcut haliyle güvenli kullanıma uygun olmadığı' sonucu çıktı. Delil ve belgeleri değerlendiren mahkeme, Ağustos 2021'de görülen son duruşmada aracın güncel fiyatı olan 545 bin liranın Topuksal'a yetkili firma tarafından ödenmesine karar verdi. Yetkili firma, itiraz ederek kararı istinaf mahkemesine taşıdı.

'HAYATIM BOYUNCA BİRİKTİRDİĞİM PARAYLA ALMIŞTIM'

Cipi aldığı günden bu yana sorunlara mücadele ettiğini ve bir gün bile keyfini süremediğini belirten Mevlüt Topuksal, sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi. Yaşamı boyunca biriktirdiği parayla cipi satın aldığını söyleyen Topuksal, Yağmurlu günde otobanda yolda kaldım. Her seferinde onardıklarını söyleyip, geri verdiler. Fakat aynı şeyleri yaşadım. Bunları yaşarken aracımın garantisi devam ediyordu. 12-13 defa servise gittim. 3 yıldır bagajı bile açılmıyor. Bilirkişi raporu da otomobilin güvenli olmadığını belirledi. Karar çıktı ama itiraz süreci nedeniyle parayı hala alamadım. Süreç uzadığı için her geçen gün mağdur oluyorum. Aracımın şimdiki değeri yaklaşık 800 bin liradır. Fakat bana ödenecek miktar 545 bin lira. Çok mağdur oldum. Para falan istemiyorum. Sadece aracımın sıfırıyla değiştirilmesini istiyorum diye konuştu.