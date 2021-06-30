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Sürekli asker üniformasıyla gezen Oğuzhan hayaline kavuştu - Son Dakika

Sürekli asker üniformasıyla gezen Oğuzhan hayaline kavuştu

30.06.2021 20:12

- Sürekli asker üniformasıyla gezen Oğuzhan hayaline kavuştu Oğuzhan'ın hayaline arkadaşı da ortak oldu Motorize ekiple tur attı, nizamiye nöbet tuttu Küçük yaşlardan itibaren asker olma hayaliyle yaşayan ve sürekli askeri üniforma giyen 21 yaşındaki engelli Oğuzhan Ödemiş'in hayali 1 günlüğüne...

- Sürekli asker üniformasıyla gezen Oğuzhan hayaline kavuştu

Oğuzhan'ın hayaline arkadaşı da ortak oldu

Motorize ekiple tur attı, nizamiye nöbet tuttu

ANTALYA - Küçük yaşlardan itibaren asker olma hayaliyle yaşayan ve sürekli askeri üniforma giyen 21 yaşındaki engelli Oğuzhan Ödemiş'in hayali 1 günlüğüne de olsa gerçek oldu. Oğuzhan'ın isteğine duyarsız kalmayan İlçe Jandarma Komutanlığı, evinden aldığı Oğuzhan'ı Merkez Karakoluna getirerek, motorize ekiple tur attırdı, nizamiye nöbet tutturdu.Oğuzhan Ödemiş'in hayallerinin gerçekleşmesine kendisi gibi engelli polis olma hayaliyle yanıp tutuşan 17 yaşındaki arkadaşı Tarık Özmen ve aileleri de eşlik etti.

Oğuzhan'ın askerlik sevdasını öğrenen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş. Abdulkerim Yeşildağ, evlerinde ziyaret ettiği Oğuzhan'a bordo beresini ve kıyafetlerini hediye etti.Küçük yaşlardan itibaren asker olma hayaliyle yanıp tutuşan ve sürekli askeri üniforma ile dolaşan 21 yaşındaki engelli Oğuzhan Ödemiş'in hayalleri 1 günlüğüne de olsa gerçeğe dönüştü. Oğuzhan'ın askerliğe olan sevdası karşısında duyarsız kalmayan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, Oğuzhan'ın 1 günlüğüne de olsa askerlik yapmasına imkan sağladı.

Oğuzhan Ödemiş, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekip tarafından jandarma aracıyla Milli Egemenlik Mahallesi'ndeki evinden alınarak Merkez Jandarma Karakolu'na getirildi. Ödemiş'e kendisi gibi engelli olan polis olma hayali kuran 17 yaşındaki arkadaşı Tarık Özmen ve aileleri eşlik etti.

Ödemiş ve Özmen'i Merkez Jandarma Karakoluna gelişlerinde Karakol Komutanı Hızır Çelik ve jandarma ekipleri karşıladı. Verilen hediyenin ardından 2 genç, jandarma motorize ekiplerince karakol bahçesinde motor turu attı. Motor turunun ardından gençler, nizamiye girişinde çelik yelek, kask ve şarjörsüz silahla nöbet tuttu.

Etkinlikte hazır bulunan Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Manavgat Şube Başkanı Başkanı Mesut Alkan ve yönetim kurulu üyeleri Oğuzhan Ödemiş'e askeri kıyafet hediye ettiler.

Karakolu gezen ve bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Oğuzhan ve arkadaşının mutluluğu görmeye değerdi.

Oğuzhan ve arkadaşı Tarık'ın aileleri, çocuklarının bir günlükte olsa askerlik yapmasına ve bu mutluluğu yaşamalarına vesile olan, İlçe Kaymakamı Dr Mustafa Yiğit, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay İlker Özcan, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Manavgat Şube Başkanı Başkanı Mesut Alkan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ettiler.

Bordo beresini hediye etti

Oğuzhan'ın askerliğe olan tutkusunu duyan Jandarma Astsubay Kd. Bçvş. Abdulkerim Yeşildağ, Milli Egemenlik Mahallesindeki evlerinde ziyaret ettiği Oğuzhan'a görev sürecinde gururla taşıdığı ve o günden bugüne özenle sakladığı bordo beresini ve kıyafetlerini hediye etti.

Bu gün bir kez daha bu vatanın bölünemeyeceğine, kutsalımız olan bayrağımızı kimsenin indiremeyeceğine şahitlik ettiğini belirten Yeşildağ "Halisler gibi olmak illaki üniforma giymekle değil kalbinde ve damarlarında vatan sevgisi ile yaşanmaktır. İnsanların oluk oluk Askerlik hizmetinden kaçmak için yollar ararken işte bu dedirtecek bir vatan sevgisi örneği davranış karşısında, bende yıllarca onur ve Şerefimle taşımış olduğum rengini toprağa düşmüş aziz şehitlerimizin kanından alan manevi değeri vatan için sadece kanla ödenecek olan bordo beremi ve kıyafetlerimi vatansever Oğuzhan kardeşime vermekten onur ve ve şeref duyuyorum" dedi.

Sürekli asker üniformasıyla gezen Oğuzhan hayaline kavuştu
Sürekli asker üniformasıyla gezen Oğuzhan hayaline kavuştu
Sürekli asker üniformasıyla gezen Oğuzhan hayaline kavuştu
Sürekli asker üniformasıyla gezen Oğuzhan hayaline kavuştu

Jandarma, Engelli, Ödemiş, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sürekli asker üniformasıyla gezen Oğuzhan hayaline kavuştu - Son Dakika


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