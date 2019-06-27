Son Dakika Haberleri: Sürekli ceza yiyen sürücünün otomobili, annesine teslim edildi
Son Dakika Güncel Haber

Sürekli ceza yiyen sürücünün otomobili, annesine teslim edildi

1 saat önce

ANKARA'da, alkollü araç kullandığı için ehliyeti 'daimi' olarak iptal edilmesine rağmen yine alkollü trafiğe çıkıp makas atan sürücünün otomobili, trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Sürekli ceza yiyen sürücünün otomobili, annesine teslim edildi, System.String[]
ANKARA'da, alkollü araç kullandığı için ehliyeti 'daimi' olarak iptal edilmesine rağmen yine alkollü trafiğe çıkıp makas atan sürücünün otomobili, trafikten men edilerek otoparka çekildi. Otomobil, sürücünün gelen annesine teslim edildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince önceki gün Konya yolunda gerçekleştirilen uygulamada, trafikte makas atarak ilerleyen otomobilin sürücüsü durduruldu. Yapılan kontrolde sürücü M.Y'nin alkollü olduğu belirlendi. 1 gün önce de alkollü araç kullanırken yakalandığı belirlenen M.Y.'nin, daha önce de defalarca alkollü halde trafikte makas atarak araç kullandığı, bu yüzden sürücü belgesinin 'daimi' olarak iptal edildiği belirlendi. M.Y.'nin trafikten men edilen otomobili otoparka çekildi.
OTOMOBİL, SÜRÜCÜNÜN ANNESİNE TESLİM EDİLDİ
Defalarca ceza kesilmesine ve ehliyetinin iptal edilmesine rağmen yine alkollü yakalanan M.Y.'nin otomobili, otoparkta annesine teslim edildi. Otoparka diğer oğlu ile gelen anneye, M.Y.'nin trafikte yaptıkları ve insan hayatını hiçe saydığı anlatılarak, ailece oğullarının benzer eylemde bulunmaması konusunda tedbir almaları uyarısında bulunuldu.
Trafikte uslanmayan sürücülerin el konulan araçlarının, bir süredir Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatı doğrultusunda, annelerine veya eşlerine ikaz edilerek geri verildiği belirtildi.
TRAFİKTE 'MAKAS' ATAN SÜRCÜLER KAMERADA
Ayrıca, Ankara'da makas atarak araç kullanan birçok sürücü de tek tek trafik ekiplerince kameralarla tespit edilip, cezai işlem uygulandı. Makas atarak, akan trafikte ilerleyen sürücülerin, trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu anlar ise polis kameralarınca kaydedildi.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:57 Kaynak: DHA
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Halk Ekmek yöneticilerine soruşturma "Uslanmayan sürücü"nün aracı annesine teslim edildi Rotasyon mağduru MEB şube müdürleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Lütfen bu sese kulak verin Meteoroloji'den yurt geneline sağanak yağış uyarısı! Şiddetli şekilde geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 17:44:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sürekli ceza yiyen sürücünün otomobili, annesine teslim edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]